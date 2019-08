(+++ HIER AKTUALISIEREN +++)

+++ Um 13 Uhr sollte es losgehen +++

Für 13 Uhr war die Präsentation des Neuzugangs vom FC Bayern angekündigt - offenbar verschiebt sich die Veranstaltung jedoch um einige Minuten.

+++ Perisic im Check - was kann er den Bayern bringen? +++

Top in Sachen Torgefahr und Effizienz, mit Luft nach oben, was Dribblings und Eins-gegen-Eins-Situationen angeht: Was die Daten und ein Serie-A-Experte über Bayerns Neuzugang sagen.

Anzeige

+++ Top oder Flop? Die Ü30-Transfers des FC Bayern +++

+++ Perisic kommt auf Leihbasis von Inter Mailand +++

Am Dienstagmittag wurde der Transfer offiziell verkündet, der kroatische Vizeweltmeister Ivan Perisic wechselt zunächst für eine Saison auf Leihbasis von Inter Mailand zum FC Bayern. Die Münchner zahlen zunächst eine Leihgebühr in Höhe von fünf Millionen Euro für den 30-Jährigen und haben zudem die Option, Perisic nach der Saison für eine Ablöse zwischen 20 und 25 Millionen Euro fest zu verpflichten.