Philippe Coutinho ist mit seinem ersten Tor für den FC Bayern in einen elitären Kreis aufgerückt.

Das 3:0 gegen den 1. FC Köln markierte den ersten Treffer des Neuzugangs in der Bundesliga – er ist damit der erst fünfte Spieler, der sowohl in der deutschen als auch in der englischen, spanischen und italienischen Topliga getroffen hat.

Außer dem brasilianischen Offensivspieler können nur Bojan Krkic, Kevin-Prince Boateng, Jonathan de Guzman und Obafemi Martins auf eine vergleichbare Bilanz verweisen.

Anzeige

In der Serie A traf Coutinho zu Beginn seiner Karriere in Europa dreimal für Inter Mailand (28 Spiele). In der Premier League schoss er in Diensten des FC Liverpool 41 Tore in 152 Spielen, in La Liga trug er sich für Espanyol Barcelona und den FC Barcelona in die Torschützenliste ein (18 Tore in 68 Spielen).

Die Bundesliga-Highlights am Sonntag ab 9.30 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1

Und jetzt war er auch in der Bundesliga erfolgreich. Maßgeblichen Anteil daran hatte Bayerns Torjäger Robert Lewandowski, der dem Neuankömmling beim 4:0-Erfolg gegen Köln einen Elfmeter überließ.

So stark, wie die beiden schon jetzt zusammenspielen, könnten noch einige Tore von Coutinho folgen.