Trainer Friedhelm Funkel vom Bundesligisten Fortuna Düsseldorf hat seinen ehemaligen Kollegen Domenico Tedesco nach dessen Entlassung bei Schalke 04 in der Vorsaison kritisiert.

"Er hat vielleicht ein bisschen überzogen", sagte der 65-Jährige dem Internetportal Spox: "Er hat mit Schalke eine überragende erste Saison gespielt. Aber dann hat er vielleicht zu viel zu schnell gewollt."

Bildergalerie Friedhelm Funkels Karriere 11 Bilder

Jetzt das aktuelle Trikot von Fortuna Düsseldorf bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Probleme mit Führungsspielern

Als Hauptgrund für Tedescos Entlassung sieht Funkel neben der Umstellung auf Ballbesitzfußball auch dessen Probleme mit Führungsspielern: "Als Trainer musst du die Kabine im Griff haben. Höwedes zu verabschieden, Naldo abzugeben, der im Jahr davor der beste Spieler war, Fährmann als Kapitän abzusetzen - wenn man solche Spieler nicht mehr als Rückhalt in der Kabine hat, dann hast du als Trainer keine Chance mehr. Das sind so Fehler, die man in jungen Jahren macht, weil man vielleicht zu sehr gehypt wird."

Grundsätzlich hält Funkel auf die junge Trainergeneration aber große Stücke: "Julian Nagelsmann oder Florian Kohfeldt machen das fantastisch und haben sich mittlerweile ja schon etabliert."

Auch Tedesco sei trotz besagter Fehler "ein guter Trainer, der auch wieder zurückkommen wird". So wie Funkel es in seiner Trainerkarriere auch immer geschafft hat.

Erlebe bei MAGENTA SPORT mit Sky Sport Kompakt alle Sky Konferenzen der Fußball-Bundesliga live! | ANZEIGE

Funkel hätte bei Gladbach "sofort unterschrieben"

Auf der Liste seiner elf Trainerstationen fehlt ihm persönlich nur Borussia Mönchengladbach. "Da hätte ich sofort unterschrieben", erklärte der Rheinländer: "Borussia war als Jugendlicher mein Verein, ich bin immer zum Bökelberg gefahren und habe dort Anfang der 1970er die großen Spiele wie das 7:1 gegen Inter Mailand miterlebt. Rainer Bonhof wurde im Herbst 1999 entlassen, und ich war mit den Verantwortlichen einig. Aber Duisburg hat mich nicht aus meinem laufenden Vertrag gelassen, stattdessen kam dann Hans Meyer."