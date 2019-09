Präsident Uli Hoeneß von Bayern München hat in der Torhüterdebatte nachgelegt und erneut den Deutschen Fußball-Bund um Bundestrainer Joachim Löw sowie jetzt auch Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen angegriffen.

Er erwarte von den handelnden Personen beim DFB, "dass man den Herrn ter Stegen schon mal in die Ecke stellt und ihm klar sagt, dass es so nicht geht", sagte Hoeneß am Donnerstag bei einem Basketball-Termin in München: "Er beschädigt hier einen völlig untadeligen Sportsmann wie den Manuel Neuer."

Bereits am Mittwochabend nach dem Champions-League-Spiel der Münchner gegen Roter Stern Belgrad hatte Hoeneß erklärt, vom DFB gebe es "ständig Theater. Wir werden uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler ohne Grund beschädigt werden." Stattdessen wolle der FC Bayern dem DFB "ein bisschen Feuer geben".

Bierhoff weist Hoeneß-Vorwürfe zurück

DFB-Direktor Oliver Bierhoff wies die Angriffe der Bayern am Donnerstagmittag deutlich zurück. "Die Vorwürfe überraschen mich, und ich habe dafür auch kein Verständnis. Man muss sich da schon die Fakten anschauen", sagte Bierhoff: "Man sollte nicht vergessen, dass Jogi vor der WM in Russland bis zur letzten Sekunde auf Manu gewartet hat, der zuvor monatelang ausgefallen war."

Neuer sei dann "entgegen einiger kritischer Stimmen die Nummer eins in Russland" gewesen und trotz Umbruchs in der DFB-Elf weiter Kapitän: "Er hat in den zwölf Länderspielen seit der WM zehnmal komplett durchgespielt. Das sind doch eindeutige und ganz entscheidende Statements der Trainer."

Der 27 Jahre alte Herausforderer ter Stegen hatte vor wenigen Tagen seinem Unmut darüber Luft verschafft, dass er hinter dem sechs Jahre älteren Kapitän und Stammkeeper Neuer trotz starker Leistungen für den FC Barcelona kaum zum Zuge komme.

Hoeneß nimmt Neuer in Schutz

Neuer werde "als altes Eisen dargestellt, der nach der Europameisterschaft aufzuhören hat", sagte Hoeneß wenige Stunden nach seinem ersten Angriff auf den DFB vom Vorabend: "Da werden sich manche noch wundern. Wenn das so weitergeht, spielt der in fünf Jahren noch - und dann hat der ter Stegen wahrscheinlich schon einen grauen Bart."

Wenn ter Stegen ein Problem habe, solle er "mit den Verantwortlichen reden - und nicht mit den Medien", empfahl Hoeneß dem Ex-Gladbacher.

Vom DFB habe er noch keine Reaktion bekommen, ergänzte Hoeneß fast genüsslich: "Deren Stärke ist es ja immer, in den Wald zu gehen und zu pfeifen."

Absprache zwischen Hoeneß und Rummenigge

Bierhoff erinnerte zuvor öffentlich an Aussagen von Löw, der Ende letzten Jahres erklärt habe, "dass er bis zur EM auf Manu baut, wenn nichts Außergewöhnliches passiert. Ich weiß nicht, ob man das ständig wiederholen muss, zumal Manus gerade zuletzt gezeigte Leistungen doch absolut für ihn sprechen."

Nichtsdestotrotz bezeichnete Hoeneß seinen ersten Angriff vom Mittwochabend auch am Tag danach als "total berechtigt". Er habe mit Bayerns Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge abgesprochen gehabt, "dass wir unseren Torwart unterstützen müssen, weil er in eine Situation getrieben wurde, die er nicht verdient hat und er sich nichts hat zuschulden kommen lassen".

Löw und der DFB hätten ein öffentliches "Machtwort" in Richtung ter Stegen versäumt, meinte Hoeneß. Außerdem erwarte er von ter Stegen eine Entschuldigung: "Wenn man in der heutigen Medienwelt lebt, das habe ich ja zu Genüge erlebt, muss man wissen, was man anrichtet."