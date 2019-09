Julian Nagelsmann ist mit den Trainingsleistungen von Timo Werner nicht mehr ganz so zufrieden wie zu Beginn der Saison.

"Die ersten zwei, drei Wochen waren super. Da habe ich ihm auch gesagt, dass er deutlich besser trainiert, als ich es im Vorfeld gehört habe", sagte der Trainer von RB Leipzig der Bild. "Dann war es etwas schlechter. Aber faul war er noch in keiner Einheit."

Ansonsten schwärmte der 32-Jährige aber von der Leistung und des Charakters des Nationalspielers. "Für mich ist er ein herausragender Typ, ganz klar im Kopf, mit einer super Selbsteinschätzung (...) Seine aktuelle Torquote geht nicht besser." Lediglich gegen tiefstehende Gegner müsse Werner manchmal noch flexibler agieren.

Nagelsmann selbst erneuerte seinen Wunsch, einmal die Meisterschaft oder die Champions League gewinnen zu wollen. Anschließend könne er sich auch ein schnelles Karriereende vorstellen. So antwortete er auf die Frage, was er nach einem Titelgewinn in zehn Jahren gerne machen würde: "Schreiner, Landschaftsgärtner, Pferde- oder Landwirt, Angestellter in einer Outdoorfirma, Vorträge halten. Viele Möglichkeiten, eine nicht: nichts!"

Dem Trainer missfällt außerdem, dass manche Fans ein Foto von ihm machen, ohne um Erlaubnis zu fragen.

"Ich habe kein Problem mit Fotos, aber ich mag es nicht, wenn die Leute mich nicht fragen. Ich nehme dann mein Handy und fotografiere sie auch, nur um ihnen zu zeigen, wie es ist, einfach ohne jede Vorwarnung fotografiert zu werden."

Nagelsmann, der vor der Saison aus Hoffenheim nach Leipzig wechselte, liegt mit RB nach fünf Spieltagen an der Tabellenspitze.