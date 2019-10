Als Tabellenführer ging Borussia Mönchengladbach in den 9. Spieltag der Bundesliga Saison 2019/20.

Dieser will die Mannschaft von Trainer Marco Rose mit einem Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt, ab 18 Uhr im LIVETICKER) abermals werden, nachdem die Bayern am Samstagnachmittag die Spitzenposition erobert hatten.

Beide Teams waren am Donnerstag in der Europa League im Einsatz und mussten sich zuvor in der laufenden Bundesliga Spielzeit erst zweimal geschlagen geben. (Tabelle der Bundesliga)

Frankfurt will Revanche und klettern

In der zurückliegenden Spielzeit gelang der Eintracht kein dreifacher Punktgewinn gegen die Borussia vom Niederrhein. Das Hinrundenspiel gewann Gladbach mit 3:1 im Borussia Park, im Rückspiel wurden in Hessen die Punkte geteilt (1:1).

Nicht nur deshalb will die Mannschaft von Trainer Adi Hütter gegen die Fohlenelf einen Auswärtssieg feiern. Die Eintracht könnte bei einem dreifachen Punktgewinn bis auf Rang drei klettern.

Allerdings reist Frankfurt mit personellen Sorgen nach Mönchengladbach. Sowohl der angeschlagene Bas Dost (Adduktorenprobleme) als auch André Silva (Achillessehnenprobleme) drohen auszufallen.

Auch deshalb warnt Hütter vor einer zu großen Erwartungshaltung rund um die Commerzbank Arena: "Wenn viele schon glauben, wir könnten jeden dritten Tag ein Feuerwerk abliefern, da muss ich ganz ehrlich sagen: Das werden wir nicht schaffen. Aber wir punkten, das ist entscheidend", so der Schweizer auf der Pressekonferenz im Vorfeld.

Gladbach will nachlegen

Mit einem Sieg beendet Mönchengladbach den 9. Spieltag als Tabellenführer - für Trainer Marco Rose hat das allerdings nicht die ganz große Bedeutung.

"Ich schaue nicht auf die Enge der Tabelle und das Drumherum", stellte der Coach im Vorfeld der Partie klar. "Wir sind gut dabei, haben 16 Punkte und wollen das ausbauen."

Dabei mithelfen können aller Voraussicht nach auch die zuletzt angeschlagenen Breel Embolo, Denis Zakaria und Patrick Herrmann. Das Trio hatte aus dem zurückliegenden Europa League Spiel beim AS Rom Verletzungen mit sich getragen.

