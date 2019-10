Der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund haben sich ein rassiges 177. Revierderby geliefert, dabei allerdings die Tore vergessen. (SERVICE: Spielplan der Bundesliga)

Die größeren Chancen verbuchten die Knappen für sich, die bereits in der ersten Halbzeit Latte und Pfosten trafen. In der zweiten Hälfte hatte der BVB zudem Glück, als Thorgan Hazard einen Eckball im Strafraum mit dem Arm berührte, der Elfmeterpfiff aber ausblieb. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Durch das 0:0 bleiben beide Teams in der Tabelle in der ohnehin engen Spitzengruppe. Während der BVB nun mit zwei Zählern Rückstand auf den vorläufigen Spitzenreiter FC Bayern Dritter ist, rangiert Schalke mit einem Punkt weniger auf Platz sieben. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

Sané und Serdar treffen nur Aluminium

Den besseren Start in die wegen gelben Qualms aus dem Gästeblock verspätet angepfiffenen Partie erwischte der BVB. Mit einem satten Rechtsschuss von der Strafraumgrenze zwang Jadon Sancho Schalke-Keeper Alexander Nübel zu einer einhändigen Glanzparade (3.).

In der Folge erlebten die 61.873 Zuschauer in der ausverkauften Veltins-Arena eine zerfahrene Anfangsphase, nach der jedoch die Gastgeber zunehmend die Kontrolle übernahmen und zu aussichtsreichen Tormöglichkeiten gelangten - zwei Mal scheiterten die Knappen nur knapp am Aluminium.

Nach einer Ecke von Bastian Oczipka köpfte Salif Sané den Ball an die Unterkante der Latte (28.). BVB-Keeper Marvin Hitz, der für den kurzfristig ausgefallenen Stammtorwart Roman Bürki ins Team rückte, wäre machtlos gewesen.

Nur fünf Minuten später kam Suat Serdar im Dortmunder Strafraum an den Ball, nachdem Mats Hummels Thomas Delaney ins Gesicht schoss. Der Schuss des Schalkers landete am Innenpfosten, der Ball flog parallel zur Torlinie, ging aber nicht rein (33.).

Immer wieder Sancho - Hazard springt Ball an den Arm

Nach dem Seitenwechsel war es erneut Sancho, der das erste Ausrufezeichen setzte. Sein Schlenzer mit rechts striff nur knapp am rechten Pfosten vorbei (53.).

Glück hatte der BVB, als der kurz zuvor für Mario Götze eingewechselte Thorgan Hazard einen Eckball an den Arm bekam (59.). Schiedsrichter und Videoassistent ließen die Partie jedoch weiterlaufen.

Mitte der zweiten Halbzeit hatte der erfrischend aufspielende Rabbi Matondo die Schalker Führung auf dem Fuß, doch der 19-Jährige vergab freistehend vor dem Dortmunder Kasten überhastet (69.).

Auf der anderen Seite war es einmal mehr Sancho, der zum Abschluss kam, doch Dortmunds Bester scheiterte erneut an Nübel (73.).

In der Schlussphase blieb Schalke die Mannschaft, die augenscheinlich mehr für den Sieg investierte, doch der Lucky Punch blieb hüben wie drüben aus.