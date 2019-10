Der VfL Wolfsburg bleibt in der Bundesliga weiter ungeschlagen und geht als Tabellenzweiter in die Länderspielpause.

Das Team von Oliver Glasner rang Union Berlin mit 1:0 (0:0) nieder und verdrängte die Bayern von Platz zwei. (Die Tabelle der Bundesliga)

Toptorjäger Wout Weghorst brachte die Wölfe nach Zuspiel des kurz zuvor eingewechselten Josip Brekalo (69.) auf die Siegerstraße. Für den Niederländer war es das vierte Saisontor. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Robert Andrich verpasste in der 96. Minute mit einem Distanzschuss um Haaresbreite den Ausgleich für die tapfer kämpfenden Eisernen.

Wirbel um Elfmeterentscheidung

In der 53. Minute zeigte Schiedsrichter Bastian Dankert nach einem Klammergriff von Marvin Friedrich gegen Weghorst im Union-Strafraum auf den Punkt. Allerdings meldete sich unmittelbar vor Ausführung des Strafstoßes der Videoassistent aus Köln, Dankert sah sich die Szene in der Review-Area noch mal an und erkannte ein Handspiel Weghorsts bei der Ballannahme. Die Konsequenz: Kein Elfmeter! (Spielplan und Ergebnisse)

