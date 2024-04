Rangnick zum FC Bayern? "Er ist ein A-Kandidat"

Rangnick habe es anfangs „schwer gehabt“, der erste Eindruck von ihm sei „ein bisschen nassforsch“ gewesen. „Aber im Laufe der Jahre hat Ralf auf Schalke und an diversen anderen Stationen bewiesen, dass er ein Könner ist. Ich habe großen Respekt vor seiner Arbeit“, betonte Bruchhagen.

Ratschläge von Hoeneß: „Rangnick weiß, was er will“

Rangnick werde auch sicher nicht für Tipps an den Tegernsee zu Uli Hoeneß fahren. "Vielleicht mal auf einen Kaffee, aber bestimmt nicht für taktische Ratschläge. Ralf weiß schon, was er will."