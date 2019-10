Die Niederlage gegen Inter Mailand in der Champions League ist gerade erst verdaut, da hat Borussia Dortmund bereits das nächste schwere Auswärtsspiel vor der Brust.

In der Veltins Arena kommt es am Samstag zum 179. Revierderby gegen den großen Rivalen Schalke 04 (Bundesliga: FC Schalke 04 - Borussia Dortmund, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER), ein Spiel, das eine ganze Region förmlich elektrisiert.

Vor dem vielleicht für beide Vereine wichtigsten Spiel des Jahres stehen BVB-Trainer Lucien Favre und der Sportliche Leiter Michael Zorc der Presse Rede und Antwort. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im LIVETICKER.

+++ Einschätzung zu Schalke +++

Favre: "Sie spielen immer mit vier in der Abwehr bis jetzt, 4-2-3-1 oder 4-4-2. Sie haben eine Stabilität gefunden, sind gut beim Pressing, athletisch und läuferisch extrem stark. Ohne gute Spieler kannst du keine guten Ergebnisse erreichen - und sie haben sehr, sehr gute Spieler. Ich habe mehrere Spiele gesehen, fast alle seit Saisonbeginn. Sie sind gefährlich."

+++ Was sagt Favre zur Rückendeckung von Kovac? +++

Der Bayern-Coach hatte Favre gegen die Gerüchte um ein mögliches Aus und Mourinho als Nachfolger verteidigt. Was sagt der BVB-Coach dazu? "Es ist heutzutage so. Was sollen wir machen? Es ist auf der einen Seite übertrieben, wenn alles gut läuft - und wenn es nicht gut läuft, wird auch alles übertrieben. Viele Leute müssen etwas schreiben, sonst lesen es die Leser nicht mehr. Aber ich habe kein Problem damit, ich kann damit leben. Das bedeutet aber nicht, dass ich es in Ordnung finde. Aber ich konzentriere mich auf meinen Job auf dem Platz und in der Kabine."

+++ Fehlt ein echter Stürmer? +++

Favre: "Wir haben Mario Götze im Sturm gespielt, mit Julian Brandt, Paco Alcácer ist nicht da. Mario Götze hat letztes Jahr oft dort gespielt, Bruun Larsen hat es ab und zu auch schon gespielt. Marco Reus hat es am Anfang gespielt."

Zorc: "Wir hatten in Mailand die besondere Situation, dass neben Paco eben auch Marco ausgefallen ist. Das sind unsere torgefährlichsten Spieler, sie haben ungefähr die Hälfte unserer Tore erzielt. Wenn man woanders Lewandowski und Gnabry wegnimmt, dann sieht es toremäßig auch etwas anders aus. Es ist ja nicht so, dass wir nicht genug Tore schießen. Vor zehn Tagen haben wir noch diskutiert, warum wir so viele Gegentore kriegen. Es ist jeden dritten Tag was Neues. Die Mannschaft hat genug Chancen kreiert und auch Tore geschossen - am zweitmeisten in der Liga. Diese Kritik zieht ja nicht."

+++ Zorcs Erwartungen ans Derby +++

"Ich erwarte schon, dass man unserer Mannschaft ansieht, dass sie die Bedeutung dieses Spiels kennt. Natürlich für die Tabelle, aber ganz besonders auch für uns selbst und für unsere Fans. Ich erwarte, dass man ihr ansieht, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen möchte. Wenn Schalke einen Meter macht, machen wir einen Meter - und wenn es geht, noch ein bisschen mehr. Ich erwarte, dass man merkt, dass es ein besonderes Spiel ist - und dass wir eine Top-Leistung bringen wollen. Dass wir dem positiven Schritt gegen Gladbach in der Liga den nächsten folgen lassen."

+++ Spezielle Vorbereitung aufs Derby? +++

Favre: "Ich bin seit einem Jahr da. Ich habe mit Dortmund erst zwei Mal gegen Schalke gespielt. Es ist sehr speziell, aber wir müssen uns auf das Spiel konzentrieren. Jedes Spiel ist wichtig, auch wenn dieses noch etwas spezieller ist. Wir können im Training nicht viel machen, um uns speziell vorzubereiten, wir sind gestern erst aus Mailand zurückgekommen."

+++ Wieder Dreierkette wie in Mailand? +++

Favre: "Wir haben vorher viel darüber nachgedacht, in Mailand mit Dreierkette zu spielen. Wir haben es nicht schlecht gemacht. Es ist selten, dass wir das System ändern."

+++ Wie wichtig ist Reus? +++

Favre: "Ich kann noch nicht sagen, ob Marco Reus spielen kann, aber die Chancen stehen sehr gut. Wenn wir unser 4-2-3-1-System spielen, ist Marco sehr wichtig, das zeigt er seit Monaten. Er ist sehr wichtig für die Mannschaft."

+++ Druck im Derby? +++

Favre: "Wir haben vor jedem Spiel Druck. Das Derby ist sehr speziell, es ist sehr wichtig. Aber der Druck ist immer da."

+++ Wie steht's um Reus? +++

Favre: "Wir werden sehen bei Marco Reus, aber es war viel besser. Wir haben ein paar Spieler, die erkältet sind, da wissen wir noch nicht, ob sie morgen spielen können. Alcàcer und Schmelzer können definitiv nicht spielen."

+++ Los geht's! +++

Sportdirektor Michael Zorc stand noch im Stau, deshalb geht es erst mit Verspätung los.

+++ BVB verliert letztes Derby gegen Schalke +++

Mit einem 4:2-Sieg am 30. Spieltag ließ Schalke in der Vorsaison die Dortmunder Meisterschaftsträume förmlich zerplatzen, der BVB verlor obendrein Marco Reus und Marius Wolf mit Platzverweisen und ging schwer gebeutelt und niedergeschmettert in die abschließenden Spiele. Überhaupt konnten die Schwarz-Gelben nur eines der letzten sieben Derbys für sich entscheiden.

+++ Dortmund hofft auf Einsatz von Reus +++

Nachdem Marco Reus gegen Inter Mailand, geschwächt von einer Grippe, geschont wurde, hofft man beim BVB auf einen Einsatz des Kapitäns gegen Schalke. "Es war klar, dass er in der Verfassung keine drei Spiele in einer Woche machen kann. Wir hoffen, dass er am Wochenende zum Derby wieder dabei ist", hatte Michael Zorc bereits am Dienstag erklärt.