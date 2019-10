Präsident Uli Hoeneß will von einer Krise, mag sie in abgeschwächter Form eine Spiel-und-Spaß-Krise sein, nichts wissen. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge aber schon, spricht sie aber nur intern an – oder auf dem Bayern-Bankett.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic nimmt die Krisenstimmung ebenfalls wahr, verfällt sogar in Sprachlosigkeit bis hin zur Selbstironie. Trainer Niko Kovac ringt um Respekt und Zeit, schafft es aber nicht, die Mannschaft zu entwickeln und hinter sich zu bringen.

Wenn auch notgedrungen, müssen sich Führungsspieler wie Manuel Neuer wöchentlich wiederholen, indem sie nach Antworten für das Gezeigte suchen. Dafür, dass die Ergebnisse stimmen. Mehr aber auch nicht.

Leistung wie ein weißes Blatt Papier

Seit Wochen geht es um Sorglosigkeit, fehlende Einstellung, mangelhaftes Passspiel, fehlende Kreativität, Unkonzentriertheit. Um Defensiv-Schwächen und die Chancenauswertung. Immer wieder das Gleiche. "Warum soll ich lügen", sagte Neuer darauf angesprochen.

Bevor sich Neuer, einer der wenigen Konstanten, abermals am Dienstagabend den Reportern stellte, schlug er uns eingangs vor, ein leeres Blatt zu nehmen, "Bayern München" als Überschrift zu wählen und das Blatt Papier weiß sein zu lassen. Damit wäre dann "unsere Leistung" beschrieben, so der Kapitän.

Freisprechen am Bayern-Dilemma dürfen sich die Spieler aber nicht. Etliche, denen Kovac immer wieder vertraut, zahlen derzeit nicht zurück, darunter Thiago, Corentin Tolisso und Kingsley Coman. Philippe Coutinho zündet nicht. Joshua Kimmich und David Alaba spielen derzeit nur noch gewöhnlich.

Oliver Kahn muss helfen

Es ist bizarr: Der FC Bayern ist in allen Wettbewerben voll auf Kurs, aber es brennt an vielen Ecken und Enden. Statt mia san mia nur noch mia san ich.

Löschen kann das Inferno nur einer: Oliver Kahn!

Designierter Nachfolger von Rummenigge. Ab Januar Angestellter des Vereins. Vereins-Legende. Welttorhüter. Akademisierter Geschäftsmann. Fußball-Experte. Lichtgestalt. An seiner Seite dann Neu-Präsident Herbert Hainer. Chefdiplomat und Stratege.

Kahn jedenfalls, ob er es will oder nicht, muss von Tag eins an dazwischenhauen, besänftigen, moderieren, mahnen und loben. Der Titan muss verhärtete Fronten an einen Tisch bringen, die öffentliche, derzeit oftmals negative Wahrnehmung, geraderücken. Nicht laut, sondern in der ersten Reihe. Leise, messerscharf und überzeugend.

Kahn kann es mit seiner Aura und seiner Vita schaffen, ein neues Feuer zu entzünden. Allerdings eines, was keinen Schaden anrichtet, sondern für Begeisterung sorgt.