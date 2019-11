Jürgen Klinsmann ist zurück in der Bundesliga!

Am 13. Spieltag wartet die Bundesliga wieder mit zahlreichen Topspielen auf - besonders der Samstagnachmittag bietet vier abwechslungsreiche Partien.

Dennoch wird das Hauptaugenmerk auf Hertha BSC Berlin gerichtet sein. Das liegt aber weniger an Gegner Borussia Dortmund, sondern am neuen Trainer in der Hauptstadt. Niemand Geringeres als der ehemalige Weltklassestürmer Klinsmann soll als Nachfolger von Ante Covic soll die Alte Dame wieder in die Erfolgsspur zurückführen. (Bundesliga, 13. Spieltag: Hertha BSC Berlin - Borussia Dortmund, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge und dem damit einhergehenden Abrutschen auf Tabellenrang 15 ist das auch bitter nötig. Allerdings kommt mit dem BVB ebenfalls ein angeschlagener Gegner, der Besserung sucht. In der Tabelle steht der Vize-Meister auf einem unbefriedigenden sechsten Rang, dazu wird die Diskussion um Lucien Favre immer lauter. Nur ein Sieg würde wieder etwas Ruhe nach Dortmund bringen. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Berlin ist ein hartes Pflaster für den BVB

Ob Berlin da allerdings das richtige Pflaster ist, muss sich erst noch zeigen. In den letzten fünf Auswärtsspielen in der Bundesliga konnten die Westfalen keines gewinnen. Auch in Berlin setzte es in den vergangenen fünf Gastspielen vier Niederlagen bei lediglich einem eigenen Sieg.

Im Hinblick auf diese Statistik wäre es besonders wichtig, mit der besten Elf auflaufen zu können. Hinter dem Einsatz von Paco Alcacer steht jedoch noch ein großes Fragezeichen. Seine Knieverletzung bereitet ihm weiterhin Probleme. Daher wird wohl Julian Brandt wieder seine Position einnehmen. Nach seinem guten Auftritt gegen Barcelona wird Jadon Sancho wahrscheinlich wieder in die Startelf zurückkehren.

Mit dem Amtsantritt von Jürgen Klinsmann könnten die Karten in Berlin neu gemischt werden. Davie Selke läuft daher Gefahr, für den schnellen Dodi Lukébakio weichen zu müssen. Thomas Kraft wird aller Voraussicht nach den gesperrten Rune Jarstein ersetzen.

Unaufhaltsame Bullen in Paderborn

Mit seinen fünf Zählern rangiert SC Paderborn 07 am Tabellenende und hat bereits sechs Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Allerdings hat das Team von Steffen Baumgart am vergangenen Spieltag überzeugt und einen Punkt aus Dortmund entführt. Damit wurden vier der fünf Zähler aus den letzten fünf Spielen geholt. Es herrscht also ein zarter Aufwind bei den Ostwestfalen.

Daher hätte man sich in dieser Phase bestimmt einen anderen Gegner gewünscht als RB Leipzig. (Bundesliga, 13. Spieltag: SC Paderborn 07 - RB Leipzig, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) In den letzten fünf Spielen feierten die Bullen vier Siege - darunter ein 8:0 gegen Mainz. Lediglich in der Königsklasse musste das Team von Julian Nagelsmann gegen Benfica Lissabon ein Remis hinnehmen.

Kellerduell in Köln

In Köln will der FC Augsburg seinen Befreiungsschlag gegen Berlin vergolden. (Bundesliga, 13. Spieltag: 1. FC Köln - FC Augsburg, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) Mit dem 4:0-Sieg gegen die Hauptstadtklub haben die Fuggerstädter etwas Luft zwischen sich und die Abstiegsränge gebracht. Mit einem weiteren Sieg gegen einen direkten Konkurrenten würde man den Sicherheitsabstand vergrößern.

Für den 1. FC Köln zählen hingegen nach dem verpatzten Debüt von Thomas Gisdol nur noch Siege. "Ziel muss es sein, dass die Gegner wieder Angst bekommen, hierherzukommen", forderte Neu-Geschäftsführer Horst Heldt die absolute Gier auf Erfolg von der Mannschaft.

Komplettiert werden die Nachmittagsspiele mit der Partie der TSG 1899 Hoffenheim gegen Fortuna Düsseldorf. (Bundesliga, 13. Spieltag: TSG 1899 Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC Berlin: Kraft - Klünter, Stark, Boyata, Mittelstädt - Skjelbred, Darida, Grujic - Wolf, Lukebakio

Borussia Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz - reus, Witsel, Weigl - Sancho, Brandt, Hazard

SC Paderborn 07: Zingerle - Dräger, Kilian, Schonlau, Collins - Gjasula, Zolinski, Vasiliadis - Pröger, Mamba, Holtmann

RB Leipzig: Mvogo - Klostermann, Ilsanker, Upamecano, Halstenberg - Sabitzer, Laimer, Demme, Forsberg - Nkunku, Werner

1. FC Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Hector - Skhiri, Schaub, Verstraete - Drexler, Terodde, Kainz

FC Augsburg: Koubek - Lichtsteiner, Gouweleeuw, Uduokhai, Max - Khedira, Niederlechner, Baier - Hahn, Cordova, Vargas

TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Vogt, Hübner - Kaderabek, Rudy, Grillitsch, Skov - Bebou, Locadia, Kramaric

Fortuna Düsseldorf: Steffen - Ayhan, Hoffmann, Adams - Zimmermann, Morales, Bodzek, Gießelmann - Thommy, Hennings, Kownacki