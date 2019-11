Auf dieses Spiel hat Deutschland einmal mehr gewartet!

Der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund zum Topspiel des 11. Spieltages der Bundesliga Saison 2019/20. (Bundesliga: FC Bayern München - Borussia Dortmund ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Nachdem der BVB vor der Spielzeit im Supercup mit 2:0 die Oberhand behielt, geht es für die Münchner nun um weitaus mehr als drei Punkte und Prestige.

Anzeige

Der Rekordmeister will nach dem Aus von Niko Kovac mit Interimstrainer Hansi Flick zurück in die Erfolgsspur - mit Siegen, aber auch mit spielerischer Überzeugung.

Auf Seiten der Schwarz-Gelben steht Trainer Lucien Favre zunehmend in der Kritik. Ähnlich wie die Bayern (2:0 gegen Olympiakos Piräus) punktete allerdings auch seine Mannschaft unter der Woche in der Champions League (3:2 gegen Inter Mailand) dreifach.

Bayern muss liefern

Durch die erste Trainerentlassung der laufenden Erstligasaison sind nun die Spieler des FC Bayern in den Fokus gerückt - und mehr denn je in der Pflicht.

Erlebe bei MAGENTA SPORT mit Sky Sport Kompakt alle Sky Konferenzen der Fußball-Bundesliga live! | ANZEIGE

In den zurückliegenden Partien gegen Eintracht Frankfurt (1:5), im DFB-Pokal beim VfL Bochum (2:1) sowie beim 2:1-Pflichtsieg gegen Union Berlin blieben Joshua Kimmich oder Thomas Müller einiges schuldig - lediglich Torhüter und Kapitän Manuel Neuer sowie Stürmer Robert Lewandowski spielten auf gewohntem Niveau.

Jetzt aktuelle Fanartikel der Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

BVB will Revanche nehmen

Zwar gewannen die Dortmunder im Sommer den Supercup gegen die Münchner, so sind die Erinnerungen an die 0:5-Niederlage in der vergangenen Saison immer noch schmerzhaft.

Es war der Anfang vom Ende des Meisterschafts-Traumes der Borussia.

Ein Sieg am Samstagabend in der Allianz Arena wäre für Lucien Favre außerdem die große Möglichkeit, mit überzeugenden Argumenten seine Kritiker für den Moment verstummen zu lassen.

Sollte der Tabellenführer Borussia Mönchengladbach am Sonntag gegen Werder Bremen (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) verlieren, könnte der BVB sogar die Tabellenführung übernehmen.

So können Sie Bayern - BVB LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: SkyGo

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App