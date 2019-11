vergrößernverkleinern Timo Werner war gegen die Mainzer dreimal erfolgreich © Getty Images

Leipzig - RB Leipzig zerlegt den FSV Mainz 05 in einer fulminanten Vorstellung in alle Einzelteile. Nationalspieler Timo Werner ist an sechs Toren beteiligt.