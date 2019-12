Welche Serie reißt?

Zum Abschluss des Bundesliga-Samstags duellieren sich Bayer 04 Leverkusen und der FC Schalke 04 um die beste Ausgangslage in der Tabelle. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Höchstwahrscheinlich wird bei diesem Aufeinandertreffen ein Team seine Serie verlieren. Immerhin ist Leverkusen bereits seit fünf Spielen ohne Niederlage, die Königsblauen mussten bereits sechs Spiele nicht mehr als Verlierer vom Platz. Dementsprechend selbstbewusst gehen beide Mannschaften in die Partie.

Leverkusen kann mit Schalke gleichziehen

"Wir sind immer noch gut dabei. Es sind einige gute Mannschaften, die oben stehen, und zu so einer Mannschaft können wir uns auch zählen", sagte Kai Havertz im Interview mit bundesliga.de und spielte damit auf die komfortable Tabellensituation an. Die Erfolge der letzten Spiele haben Havertz und Co. weiter nach oben gespült. Mit einem Sieg gegen Schalke könnte man mit diesen sogar gleichziehen.

Leon Bailey, Doppeltorschütze beim Erfolg in München, ist auf jeden Fall überzeugt, dass sein Team das Zeug dazu hat und in diesem Jahr bis zum Ende in der Tabellenspitze mitspielen kann. "Wir haben es letzte Saison gezeigt, dass wir hinten raus einen brutalen Atem hatten", richtete er bei Sky erste zaghafte Worte Richtung Meisterschaft.

David Wagner möchte sich mit dieser Problematik hingegen nicht beschäftigen. Zwar könnten die Knappen, wenn es perfekt für sie läuft, sogar an die Tabellenspitze springen, diesem Umstand erteilt der S04-Coach aber eine direkte Abfuhr: "Das ist mir total wurscht!"

Personell werden den Schalkern für das Duell gegen die Werkself aber keine großen Steine in den Weg gelegt. Lediglich die bereits verletzten Salif Sane, Alessandro Schöpf und Benjamin Stambouli stehen weiter nicht zur Verfügung. Ansonsten kann Wagner aber auf seinen eingespielten Kader zurückgreifen.

Defensive Personalsorgen für Bosz

Peter Bosz muss sich da mehr Gedanken machen. Offensiv kehrt zwar Kai Havertz zurück, defensiv drückt aber der Schuh. Für Rechtsverteidiger Mitchell Weiser ist das Fußballjahr bereits beendet. Nun gerät auch der Einsatz von Wendell in Gefahr. In München musste der Brasilianer verletzungsbedingt vom Platz, hinter seinem Einsatz steht noch ein Fragezeichen.

Dazu fehlt Jonathan Tah nach seiner Notbremse gegen Philippe Coutinho für zwei Spiele.

Voraussichtliche Aufstellung

Leverkusen: Hradecky - L. Bender, S. Bender, Dragovic, Wendell (Sinkgraven) - Aranguiz, Havertz, Demirbay - Diaby, Volland, Bailey

Schalke: Nübel - Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka - McKennie, Harit, Mascarell - Caligiuri, Raman, Serdar

So können Sie Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 LIVE verfolgen

TV: Sky

Stream: Sky Go

Ticker: Sport1.de