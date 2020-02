Niklas Süle hat auf dem Weg zum erhofften Comeback vor der Europameisterschaft den ersten Schritt gemacht.

Der Innenverteidiger des FC Bayern begann vier Monate nach seinem Kreuzbandriss wieder mit dem Lauftraining. Prompt veröffentlichte der Klub erste Fotos in den den sozialen Netzwerken.

Bereits am vergangenen Freitag hatte der 24-Jährige in der Bild-Zeitung angekündigt: "Montag fange ich wieder mit dem Laufen an."

Süle gibt Ziel EM nicht auf

In knapp vier Monaten beginnt die EM-Endrunde, bei der Süle unbedingt dabei sein will.

"Ich habe die EM noch nicht abgeschrieben. Ich bin sehr positiv, dass ich bei dem Turnier dabei sein kann.", hatte Süle im Dezember gesagt.

Sollte es der Abwehrspieler tatsächlich noch schaffen, rechtzeitig fit zu werden, würde Bayerns Ex-Präsidenten widerlegen. Der hatte nach Süles Verletzung prophezeit, dass der ehemalige Hoffenheimer diese Saison abhaken könne.