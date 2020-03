Der Nachwuchs von Borussia Dortmund gibt in Leverkusen gegen Bayer eine 2:0-Führung noch aus der Hand.

Am Ende trennen sich die Teams im Kampf um die West-Meisterschaft mit 3:3. Youssoufa Moukoko erzielt zwar den wichtigen Führungstreffer, verpasst es jedoch gleichzeitig eine Bestmarke der Liga zu brechen.

Moukoko-Rekord nur eine Frage der Zeit?

Denn das 15-Jährige Wunderkind steht nach der Partie nun bei 32 Saisontoren - nach 19 Spieltagen! Der Rekord in der A-Junioren-Bundesliga liegt bei 33 Treffern in einer Spielzeit.

Anzeige

Moukoko fehlt also nur noch ein Treffer zur Egalisierung und zwei Treffer zum eigenen Rekord. Genügend Zeit hat der Shootingstar dafür noch. In der U19-Bundesliga werden 26 Spieltage absolviert. Bleibt der deutsche U16-Nationalspieler fit, sollte er den Tor-Rekord knacken können. Trifft der Stürmer so weiter wie bisher, kann er eine Bestmarke aufstellen, die zur historischen Messlatte werden könnte.

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Dortmund bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Der BVB liegt nach dem Remis zwei Punkte hinter Spitzenreiter Köln. Der Nachwuchs des FC gewann bereits am Samstag mit 4:0 gegen den Wuppertaler SV und liegt mit 45 Punkten auf dem 1. Platz.