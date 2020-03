Philippe Coutinho kam seit seinem Wechsel zum FC Bayern nie richtig in Fahrt.

Dass der Brasilianer den Anschluss auch in Deutschland nicht schafft, verwundert Landsmann Rivaldo nicht. Zeitgleich nimmt er den 27-Jährigen in die Pflicht.

Rivaldo: "Hat leider nicht gepasst"

Nach dem Last-Minute-Transfer zum deutschen Rekordmeister waren die Verantwortlichen beim FC Bayern froh, einen Weltklassespieler - nach der schweren Verletzung von Leroy Sané - kurzfristig an Land gezogen zu haben.

Auf eine Leistungsexplosion hätte Rivaldo aber schon damals nicht getippt. "Ich habe mir immer gedacht, dass sich Coutinho besser an den spanischen als an den deutschen Fußball anpassen könnte, auch wegen der Sprache und des Lebensstils für einen Brasilianer in Deutschland", so die Legende des FC Barcelona im Interview mit Betfair. Leider hat es in beiden Ligen nicht gepasst und er wird nach Barcelona zurückkehren."

Kann Coutinho wieder zu alter Stärke finden?

Ob der Offensivspieler wieder zu alter Stärke finden kann, macht der 47-Jährige vor allem von Coutinho selbst abhängig. "Ich glaube an seine Qualitäten und denke, dass auch einiges an seinem Willen und seiner mentalen Stärke liegt. Er muss beweisen, dass alle falsch lagen, ihn abzuschreiben und er immer noch den Unterschied machen kann", erklärt Rivaldo.

Philippe Coutinho wechselte im Januar 2018 vom FC Liverpool, wo er jahrelang das Spiel der Reds bestimmte, zum FC Barcelona. Dort konnte der 27-Jährige nie wirklich Fuß fassen. Im Sommer erfolgte der Schritt zum FC Bayern - eine Zukunft über den Sommer hinaus bleibt äußerst ungewiss.