Zwangspause für Dan-Axel Zagadou.

Der Innenverteidiger hat im Training des BVB eine nicht näher definierte Außenbandverletzung im linken Knie erlitten. Das teilte Borussia Dortmund am Mittwoch mit.

Ob Zagadou in dieser Saison überhaupt noch einmal auf den Platz zurückkehren kann, ließ der BVB offen.

Der 20-jährige Franzose werde "während der kommenden Wochen intensiv mit den Reha-Trainern des Klubs arbeiten, um seiner Mannschaft – sofern es die Situation rund um die Corona-Pandemie zulässt – möglichst noch in dieser Saison helfen zu können."

Zagadou als Partner von Mats Hummels

Zagadou hat sich im Laufe der Saison unter Lucien Favre zum Stammspieler in der Innenverteidigung an der Seite von Mats Hummels in Drortmunds Dreierkette entwickelt.

Die letzten fünf Bundesliga-Partien stand der Linksfuß alle über 90 Minuten auf dem Platz. Auch in den beiden Partien in der Champions League gegen seinen Ex-Klub PSG bekam er Favres Vertrauen.

Der Vertrag des 1,96-Meter-Hünen beim BVB läuft noch bis zum Sommer 2022. Seinen Marktwert konnte der Franzose während seiner Zeit beim BVB von 125.000 Euro im Jahr 2017 auf aktuell 31,5 Millionen Euro steigern (Quelle: transfermarkt.de).