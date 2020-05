Die Bundesliga hat grünes Licht für den Neustart in die finale Phase der Saison - nun werden erste Details zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs bekannt

Einen Tag nach dem Go der Politik kam die DFL-Spitze am Donnerstag mit den Klub-Vertretern der 1. und 2. Bundesliga in einer Video-Konferenz zusammen, um über den Re-Start im deutschen Profi-Fußball zu sprechen.

Nachdem am Mittwoch mit dem 15. Mai bereits das Start-Datum festgelegt wurde, erklärt DFL-Geschäftsführer Christian Seifert ab 13.30 Uhr nun auf einer Pressekonferenz weiter Maßnahmen.

Anzeige

SPORT1 fasst die wichtigsten Aussagen und Entscheidungen zusammen:

Schon vor Beginn der PK wird bekannt, dass Liga nicht wie geplant und vermeldet am 15. Mai wieder los geht. Wie der Sportbuzzer berichtet, sollen die ersten Spiele am 16. Mai stattfinden.

Dann wird demnach mit dem 26. Spieltag fortgefahren, der aus chronologischer Sicht ohnehin an der Reihe wäre. Grund für die kurzfristige Verschiebung des Startschusses: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten hatten dem Fußball am Mittwoch grünes Licht für Spiele "ab der zweiten Mai-Hälfte" gegeben. Der 15. Mai würde aber noch zur ersten Hälfte des Monats gehören.

Am Samstag stünde dann auch das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke auf dem Plan. Für den 28. Spieltag ist nach wie vor Kracher zwischen dem BVB und dem FC Bayern geplant. Wie die Bild schreibt, soll es sich um eine englische Woche handeln, das Topspiel würde somit auf entweder auf einen Dienstag oder einen Mittwoch fallen.

Für den Freitag den 15. Mai war die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn vorgesehen.

Weitere Informationen in Kürze.