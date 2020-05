Nach dem 1:0-Sieg des FC Bayern bei Borussia Dortmund steht fest, dass die Meisterschaft auch in diesem Jahr wohl an die Münchner gehen wird - es wäre der achte Titel in Folge.

Im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (Bundesliga: FC Bayern - Fortuna Düsseldorf ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) soll direkt der nächste Dreier eingefahren werden, um den Glauben der Verfolger an eine Aufholjagd weiter schrumpfen zu lassen.

Bayern will Big Point "verstärken"

Bayern-Trainer Hansi Flick hat dabei fast den kompletten Kader beisammen, so fehlen lediglich die verletzten Corentin Tolisso, Coutinho, Niklas Süle und Thiago. Vor allem der Ausfall von letzterem schmerzt, befand sich der Spanier zuletzt doch in überragender Form.

"Gegen Düsseldorf wollen wir natürlich ebenso gewinnen, auch wenn es schwer wird. Wir wollen den Big Point unter der Woche damit verstärken", gab Flick auf der Pressekonferenz die Marschrichtung vor.

Die Fortuna hat unter ihrem neuen Coach Uwe Rösler lediglich eins von neun Spielen (sechs Remis, zwei Siege) verloren. "Wir sind in unserer Verfassung schwer zu bespielen", sagte Rösler über seine Mannschaft, die derzeit auf Rang 16 gegen den Abstieg kämpft.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Ayhan, M. Jörgensen, Suttner - M. Zimmermann, Morales, Bodzek, Thommy - Stöger - Skrzybski, Hennings

