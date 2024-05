Fußball-Legende rät FC Bayern zu diesem Trainer

Auch Österreichs Fußball-Legende Hans Krankl hat eine klare Vorstellung, welche Eigenschaften der Nachfolger von Thomas Tuchel haben sollte. „Bayern hat noch immer eine super Mannschaft, aber sie brauchen auch einen super Trainer“, erklärte der Ex-Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft in der ServusTV-Sendung „Talk im Hangar-7″.

Der Rekordmeister hat sich bereits mehrere Absagen abgeholt - oder die für die Bayern interessanten Trainer sind nicht verfügbar. Xabi Alonso bleibt in Leverkusen, Sebastian Hoeneß in Stuttgart, Julian Nagelsmann beim DFB, Ralf Rangnick beim ÖFB und der ebenfalls gehandelte Roberto De Zerbi will offenbar beim Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion bleiben.