Mitten in der Vorbreitung auf das Geisterspiel gegen die Bayern am Sonntag verlässt Union-Trainer Urs Fischer das Trainngslager. Was das für Folgen hat, ist noch unklar.