Mitten in die Hoffnung auf einen baldigen Bundesliga-Neustart sorgt Salomon Kalou für einen faustdicken Skandal.

Der Profi von Hertha BSC postete am Montagmittag ein Live-Video auf Facebook, in dem der 34-Jährige die strengen Hygieneregeln der Bundesligisten der Lächerlichkeit preisgibt.

Zunächst zeigte sich der Ivorer gut gelaunt und singend in seinem Auto auf dem Weg zum Berliner Trainingsgelände. Als er sein Ziel erreicht, betritt er zunächst das Büro von Athletiktrainer Henrik Kuchno, dem er die Hand gibt. Die Kamera läuft ununterbrochen.

Kalou klatscht mit Teamkollegen ab

Als Kalou dann in die Kabine kommt, sieht man vier seiner Teamkollegen auf den Bänken sitzend. Alle halten den Mindestabstand ein, Kalou gibt zweien einen "Fist Bump" klatscht dann aber herzlich mit Vedad Ibisevic ab und nimmt nahe dem Stürmer Platz.

© Salomon Kalou Facebook

Er nimmt einen Brief aus seinem Spind und hält ihn in die Kamera. Es handele sich um seine Gehaltsabrechnung, sagt er anschließend auf Französisch. In der Folge lässt er sich nämlich mit Teamkollege Ibisevic über die Gehaltskürzungen aus. "Es sind elf Prozent", sagt Kalou.

"Ich verstehe es nicht", ist Ibisevic aus dem Hintergrund zu hören. "Das ist verrückt, Bro. Ich verstehe nicht, warum sie das machen. Ich werde ihn fragen: Verarscht ihr uns?" Ob Ibisevic den Livestream bemerkte, ist nicht zu erkennen.

Anschließend macht sich Kalou auf den Weg aus der Kabine - und dann kommt es noch dicker: Kalou betritt ein Behandlungszimmer, in dem sich Jordan Torunarigha wohl gerade einem Corona-Test unterzieht. David de Mel, der die Probe des Hertha-Profis nahm, appellierte an Kalou, als er sah, dass dieser das Geschehen filmte: "Sala, bitte! Lösch das bitte!"

© Salomon Kalou Facebook

Dem Physiotherapeut des Hauptstadtklubs war offensichtlich nicht klar, dass er in diesem Moment teil eines Live-Videos wurde. Eines Live-Videos, nach dem Ärger programmiert ist.

Besonders bizarr ist Kalous Verhalten vor dem Hintergrund seiner eigenen Aussagen, die er unlängst in einem Interview mit dem englischsprachigen TV-Sender BBC Sport Africa tätigte. "Wir alle lieben den Fußball, auf dem Platz, vor dem Fernseher. Aber wir sollten niemanden einem Risiko aussetzen, nur weil wir das Spiel lieben", hatte er gesagt.

Kalou weiter: "Alle müssen geschützt und vor allem gesund sein. Wir müssen sicherstellen, dass das gegeben ist, bevor wir daran denken, wieder zu spielen. Die Gesundheit aller ist das Wichtigste."

Der Verein kündigte bereits an, dass er im Lauf des Nachmittags eine "Stellungnahme zum Thema Salomon Kalou" abgeben werde.