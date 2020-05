Bayern Münchens David Alaba will sich in Sachen Vertragsverlängerung nicht in die Karten gucken lassen.

Auf die Frage, ob die Münchner früher die achte deutsche Meisterschaft einfahren oder sein Arbeitspapier ausdehnen würden, sagte Alaba im ZDF-Sportstudio: "Keine Ahnung, aber vielleicht die achte deutsche Meisterschaft."

Bereits zuvor hatte Bayerns Verteidiger bei Sky auf die Frage, ob einer Vertragsverlängerung nichts im Wege stehe, ausweichend mit "Schauen wir mal" geantwortet.

Alaba versucht "Fokus auf das Wesentliche zu legen"

"Ich versuche wirklich, den Fokus auf das Wesentliche zu legen, auf die Spiele", ergänzte Alaba: "Es war ruhig, und das ist auch gut so, da ich mich voll und ganz auf das Training, auf die Vorbereitung auf die letzten neun Wochen, auf die Geisterspiele konzentrieren konnte. Das tut mir sehr gut."

Zumindest bejahte Alaba die Frage, ob er sich gut vorstellen könne, beim FC Bayern zu bleiben. Der Österreicher fügte aber an, dass es keine Deadline gebe.

Alabas Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft 2021 aus.