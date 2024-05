Fußball-Deutschland verneigt sich vor BVB-Legende

Nach zwölf Jahren ist für Marco Reus im Sommer beim BVB Schluss. In einem emotionalen Video richtete er sich am Freitagmittag an die Dortmund-Fans: „Der Klub und ich sind zu dem Entschluss gekommen, den Vertrag nicht zu verlängern“. Doch nicht nur die Anhänger des gebürtigen Dortmunders sind traurig, sondern auch viele seiner Weggefährten.