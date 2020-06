Im engen Rennen um die Champions-League-Plätze in der Fußball-Bundesliga will Bayer 04 Leverkusen am Samstagnachmittag den Topfavoriten aus München ärgern. (Bundesliga, 30. Spieltag: Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Peter Bosz, der Cheftrainer der Leverkusener überschüttet den Rekordmeister jedoch zunächst mit Lob: "Wenn ich die Bayern sehe, genieße ich das als Fußballliebhaber. So muss Fußball gespielt werden. Es macht Spaß, Bayern München spielen zu sehen. Sie haben eine sehr gute Restverteidigung, machen gut Druck auf den Ball und haben natürlich auch eine hohe Einzelqualität der Spieler."

Und da scheint was dran zu sein, wenn man sich die letzten Spiele der Bayern anguckt: Von den letzten 19 Pflichtspielen gewann der Rekordmeister 18, lediglich ein torloses Remis gegen die Bullen aus Leipzig schmälert die Statistik. Auch die Restart-Statistik gibt einiges her: Vier Spiele, vier Siege und ein Torverhältnis von 13:2.

Anzeige

Die Werkself mit Rückendwind

Was kann Cheftrainer Peter Bosz dagegenhalten? „Wir müssen alle dran glauben, mutig sein und unsere Spielweise 100-prozentig durchziehen.“ Denn auch die Bayer-Statistik kann sich sehen lassen: von den letzten 14 Pflichtspielen konnte die Werkself 12 gewinnen und die letzten beiden Spiele gegen die Bayern waren auch siegreich. Entwickelt sich da ein Bayern-Schreck? Die Vorzeichen stehen jedenfalls alle auf Topspiel.

Leipzig zu Hause gegen Paderborn

Für die Leipziger müssen gegen den Tabellenletzten aus Paderborn drei Punkte her. (Bundesliga 30. Spieltag: RB Leipzig - SC Paderborn 07 ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) „Wir sind praktisch gezwungen zu punkten“, sagt Cheftrainer Julian Nagelsmann. Das müssen sie auch, wollen sie die Verfolger Leverkusen und Gladbach weiter auf Distanz halten.

Schnittpartie in Frankfurt

Das nächste Heimspiel der Eintracht gegen Mainz 05 ist laut Trainer Adi Hütter immens wichtig: „Ich würde morgen von einer Schnittpartie sprechen. Mit dem entsprechenden Ergebnis könnten wir uns in eine andere Richtung orientieren.“ Aber auch die Mainzer stehen unter Druck, nur ein Punkt trennt die Mannschaft vom Relegationsplatz. (Bundesliga 30. Spieltag: Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Rösler nur mit Mathe-Grundkurs

Die Fortuna steht im Spiel gegen die Hoffenheimer mit dem Rücken zur Wand. Sie müssen punkten, wollen sie den Relegationsplatz vorzeitig verlassen. (Bundesliga 30. Spieltag: Fortuna Düsseldorf - TSG 1899 Hoffenheim ab 15.30 im LIVETICKER)Auf etwaige Rechenspielchen lässt sich der Cheftrainer Uwe Rösler aber nicht ein: „Bei mir hat es nur zum Mathe-Grundkurs gereicht – ich bin nicht in der Lage, alle möglichen Ergebnisse zu kalkulieren und zu sagen, wie viele Punkte wir zur Rettung brauchen." Ein Dreier am Wochenende wäre aber schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.

So können Sie den 30. Spieltag der 1. Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Skygo

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App