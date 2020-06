Mit einem Sieg im nächsten Spiel können die Bayern die achte Meisterschaft in Folge klar machen. Aus eigenen Kräften können sie drei Spieltage vor Saisonende "den Sack zu machen", wie Trainer Hansi Flick nach dem letzten Spieltag betonte.

Auswärts geht es gegen die schwer abstiegsbedrohten Bremer. (Bundesliga, 32. Spieltag: Werder Bremen - FC Bayern München, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Denen gelang im letzten Spieltag zwar ein torreicher Befreiungsschlag gegen den SC Paderborn, sind aber als Tabellen-Siebzehnter weiterhin akut abstiegsgefährdet. Sie müssen punkten, um den Druck auf Mainz und Düsseldorf zu erhöhen.

Doch wenn die Bayern weiter in dieser Top-Form auflaufen, wird es ganz schwer für die Nordlichter, zumal die Münchener personell wieder aus dem Vollen schöpfen können. Top-Torschütze Robert Lewandowski und Top-Vorlagengeber Thomas Müller stehen wieder bereit und wollen nichts lieber als die nächste Meisterschaft wieder nach München zu holen.

Union Berlin empfängt Paderborn

Mit einem Sieg gegen die quasi abgestiegenen Paderborner könnten die Berliner den Klassenerhalt perfekt machen. Die Köpenicker stehen auf dem 14. Platz und haben beruhigende sieben Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen, bei nur noch drei Spielen. (Bundesliga, 32. Spieltag: Union Berlin - SC Paderborn 07, ab 20.30 im LIVETICKER)

Doch die Berliner überlassen nichts dem Zufall. Direkt nach dem Spiel gegen Köln am Wochenende reiste die Mannschaft an den Scharmützelsee nach Brandenburg, um ein Kurz-Trainingslager zu absolvieren. Die Spieler sollen optimal vorbereitet in das Spiel gegen Paderborn gehen.

Steffen Baumgart zeigt sich derweil betont kämpferisch und will sich erhobenen Hauptes aus der Bundesliga verabschieden: "Ich will Charakter von uns sehen. Jedes Spiel soll ein Feuerwerk von uns werden. Wir wollen nicht resignieren, sondern die Saison mit erhobenem Haupt zu Ende bringen. Das erwarte ich jetzt."

Hertha bei Freiburg zu Gast

Für die Hertha geht es beim Gastspiel in Freiburg vor allem darum, die durchaus turbulente Saison mit guten Spielen abzuschließen. Nach dem Bruno Labbadia nach der Corona-Pause als Trainer übernahm, führte er den Hauptstadt-Klub wieder in ruhigere Gewässer. (Bundesliga, 32. Spieltag: SC Freiburg - Hertha BSC Berlin, ab 20.30 im LIVETICKER)

Die Berliner stehen aktuell auf dem 11. Tabellenplatz. Nach oben geht nicht mehr viel und nach unten ist der Abstieg abgewendet. Die Freiburger hingegen können noch auf die Europa-League-Plätze vorrücken. Das ist nicht erklärtes Ziel, aber wenn man die Gelegenheit dazu bekommt, wollen auch die Breisgauer in Europa mitspielen.

"Unser Ziel ist jetzt nicht Europa, aber wir wollen auch nicht einfach nur um die Goldenen Ananas spielen. Natürlich wollen wir die Großen ein bisschen ärgern", sagt Lucas Höler nach dem Spiel am vergangen Wochenende.

So können Sie die Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App