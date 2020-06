Der FC Bayern machte es zwar noch einmal spannend, am Ende aber stand ein 1:0-Sieg bei Werder Bremen - und damit der 30. Meistertitel für die Münchner. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Es ist zwar nicht der aufregendste Titel in der Geschichte des Rekordmeisters, aber aufgrund der Auflagen durch die Coronakrise auf jeden Fall ein besonderer.

Im leeren Weserstadion hörte man den Jubelschrei der Münchner nach dem Abpfiff sehr deutlich. Anschließend begann die Meisterfeier. SPORT1 hat alle Infos dazu im LIVETICKER.

Anzeige

Der CHECK24 Doppelpass in der englischen Woche - am Donnerstag ab 20.15 Uhr im TV auf SPORT1

+++ Rummenigge: "Feier leider ohne Frauen" +++

"Die Absprache mit der DFL ist so, dass wir die Meisterschale nach dem 34. Spieltag in Wolfsburg überreicht bekommen. Wir werden am Samstag nach dem Spiel im Stadion eine kleine Meisterfeier machen, im ganz kleinen Kreis leider auch ohne Frauen. Das erlaubt das medizinische Konzept der DFL nicht", sagt Karl-Heinz-Rummenigge bei Sky.

+++ Schweinsteiger gratuliert +++

+++ Auch ohne Fans können die Bayern feiern +++

+++ Lewandowski: "Besonderer Moment" +++

Matchwinner Robert Lewandowski sagt bei Sky: "Das ist schon ein besonderer Moment. Ohne Fans zu feiern, ist schon ein bisschen kompliziert. Diese Stimmung, diese Leidenschaft fehlt schon. Wir sind aber sehr zufrieden, dass wir jetzt Deutscher Meister sind. Hoffentlich können wir bald zusammen mit den Fans feiern."

Erlebe bei MAGENTA SPORT alle Sky Konferenzen der Fußball-Bundesliga und der UEFA Champions League live und die Highlights auf Abruf! | ANZEIGE

+++ Bayern mit La-Ola +++

Kapitän Manuel Neuer und sine Teamkollegen führen vor der Tribüne, wo die Bayern-Bosse sitzen, die LaOla-Welle auf.