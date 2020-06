Der Wechsel von Leroy Sané von Manchester City zum FC Bayern ist offenbar perfekt.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, unterschreibt der deutsche Nationalspieler bei den Münchnern einen Fünf-Jahres-Vertrag bis 2025. Das Blatt beruft sich dabei auf Informationen aus dem Umfeld von Citys Trainer Pep Guardiola, eine offizielle Bestätigung durch die Vereine steht aber noch aus.

Erstaunlich: Sané soll den deutschen Rekordmeister weniger als 50 Millionen Euro in Ablöse kosten. Als die Gerüchte um einen Transfer vor rund einem Jahr erstmals aufkamen, war noch von einer Summe jenseits der 100 Millionen Euro die Rede.

"Ich glaube, es ist eine Zeit, in der man sehr vorsichtig, gerade auch wirtschaftlich, agieren muss", hatte Oliver Kahn angesichts der immer noch nicht absehbaren Folgen der Coronavirus-Pandemie im Aktuellen Sportstudio des ZDF erklärt.

Sané als Salihamidzics Meisterstück

Der bereits im letzten Sommer angedachte Wechsel kam nicht zustande, weil sich Sané einen Kreuzbandriss zuzog. Der Münchner Poker um die Ablöse hatte nun wohl Erfolg, es könnte das Meisterstück von Hasan Salihamidzic werden.

Der Klub lockte den 24-Jährigen mit der legendären Nummer 10.

Sané dürfte damit trotzdem zum zweitteuersten Einkauf der Bundesliga-Geschichte werden. Nur sein künftiger Vereinskollege Lucas Hernández war bei seinem Wechsel im Vorjahr zu den Bayern mit rund 80 Millionen Euro (deutlich) teurer.

Bislang haben die Bayern Torwart Alexander Nübel (Schalke) als Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt, die Verpflichtung von Abwehrjuwel Tanguy Kouassi (Paris St. Germain) steht kurz bevor.

Guardiola verkündete Sané-Abschied

Am 19. Juni hatte Pep Guardiola bekanntgegeben, dass Sané den Klub verlassen wird.

"Leroy hat es abgelehnt, seinen Vertrag zu verlängern", erklärte der City-Trainer damals: "Er will bei einem anderen Team spielen. Wenn es am Ende der Saison eine Einigung mit einem anderen Klub gibt, kann er gehen. Ansonsten wird er am Ende seines Vertrages den Klub verlassen."

Sanés Vertrag bei City läuft 2021 aus. Der Flügelstürmer selbst will am liebsten in diesem Sommer nach München wechseln, dennoch haben der Spieler und sein Berater nach SPORT1-Informationen bereits über das Szenario eines Wechsels 2021 gesprochen.

Doch nun gibt es offenbar eine Einigung über einen baldigen Wechsel. FCB-Coach Hansi Flick hatte mehrmals klargestellt, dass er sich in diesem Sommer Verstärkung auf den Flügeln wünscht.

Die Zukunft von Leihspieler Ivan Perisic ist noch unsicher, Kingsley Coman und Serge Gnabry sind verletzungsanfällig, Philippe Coutinho verlässt den Verein.

Sané war 2016 für rund 52 Millionen Euro aus Gelsenkirchen auf die Insel gewechselt.

In 135 Pflichtspielen für die Citizens, mit denen er 2018 und 2019 Meister wurde, erzielte er 39 Tore und bereitete 45 Treffer vor. Im März hatte er sein Comeback nach langer Verletzungspause bei der U23 gegeben, am 22. Juni spielte Sané erstmals wieder für die Profis.