Red Bull Leipzig spielt seit 2016 in der Bundesliga

Bei RB Leipzig werden Schulden in Höhe von 100 Millionen Euro durch Red Bull in Eigenkapital umgewandelt. Der Verein soll so krisenfester gemacht werden.