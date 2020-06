vergrößernverkleinern Uwe Rösler übernahm als Trainer bei Fortuna Düsseldorf von Friedhelm Funkel © Getty Images

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Berlin - Fortuna Düsseldorf tritt den bitteren Gang in die Zweite Liga mit Trainer Uwe Rösler an. 17 Verträge laufen aus. Was passiert mit Leistungsträgern wie Kaan Ayhan?