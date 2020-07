Wirbel um Manuel Neuer!

Der Torhüter des FC Bayern weilt derzeit mit seinem Freund und Torwart-Trainer Toni Tapalovic an der dalmatinischen Küste in Kroatien im Urlaub.

Am Sonntag tauchte in kroatischen und serbischen Medien ein Video auf, das auch SPORT1 vorliegt. Es zeigt den FCB-Keeper in einer privaten Runde, unter anderem mit dem Profi-Wasserballer Niksa Dobud.

Neuer singt Lied von umstrittener Band

Die Gruppe singt dabei das Lied "Lijepa li si" (Du bist schön) von der Band Thompson, die nach dem Spitznamen ihres Gründers und Frontmannes Marko Perkovic (Thompson war die Marke der Waffe, die Perkovic im Kroatien-Krieg mit sich führte) benannt ist.

Im Video ist zu sehen, wie Neuer mit ausgebreiteten Armen den Text mitsingt. Es handelt sich um ein "patriotisches Lied", das 1998 veröffentlicht wurde und verschiedene Regionen Kroatiens besingt.

Der in Kroatien erfolgreichen Band Thompson wird seit Jahren eine Verherrlichung des kroatischen Faschismus vorgeworfen.

Perkovic sorgte bereits vor zwei Jahren für Aufsehen, als er die kroatische Nationalmannschaft nach ihrer Rückkehr während ihrer mehrstündigen Triumphfahrt durch Zagreb begleitete und mit Stars wie Luka Modric und Ivan Rakitic posierte.

Neuers Management wollte sich auf SPORT1-Nachfrage nicht äußern, verwies aber darauf, dass Neuer kein kroatisch spreche.

Bayern-Kapitän Neuer im Urlaub

Neuer weilt seit ein paar Tagen in Kroatien im Urlaub.

Unter anderem stattete er der Insel Sipan einen Besuch ab und testete am Strand von Prijezba mit dem Wasserball-Profi Niksa Dobud seine Fähigkeiten im Wasserball-Tor.

Auch in Omis wurde er laut lokaler Medien von einheimischen in einem Café entdeckt, verteilte dort Autogramme und "posierte bereitwillig für gemeinsame Fotos".