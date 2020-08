Wer bestreitet das Eröffnungsspiel gegen den FC Bayern? Wann steht das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 an? An welchem Datum treffen Bayern und der BVB aufeinander? Wer duelliert sich zum Saisonfinale am 34. Spieltag?

Antworten auf diese Fragen gibt die DFL um 12 Uhr. Dann wird der Spielplan der Saison 2020/21 der Bundesliga und 2. Bundesliga veröffentlicht.

Wann der Startschuss fallen soll, steht bereits fest: Am Freitag, 18. September, soll die neue Saison der Bundesliga starten - ebenso wie die der 2. Liga.

FC Bayern eröffnet die neue Saison

Traditionell eröffnet der Meister die Bundesliga-Spielzeit. Zum achten Mal in Folge ist das der FC Bayern. Wer in die Allianz Arena reist, wird die Öffentlichkeit am heute Mittag wissen.

Alle Beteiligten müssen sich grundsätzlich auf eine höhere Taktung einstellen. Das bedingt der aufgrund der Corona-Pandemie überarbeitete Rahmenspielplan des internationalen Fußballs.

Die Saison in den europäischen Vereinswettbewerben endet erst im August, weshalb der deutsche Profi-Fußball erst später wieder loslegen kann.

Bevor der Ball in der Bundesliga und 2. Liga wieder rollt, stehen Anfang September Länderspiele und kurz darauf die erste Pokalrunde an. Der Supercup zwischen Bayern und Dortmund steigt am 30. September nach dem zweiten Bundesliga-Spieltag.