Der Wechsel von United-Juwel Tahith Chong zum SV Werder Bremen wird immer wahrscheinlicher.

Denn nun hat United-Coach Trainer Ole Gunnar Solskjaer dem Niederländer die Freigabe erteilt, United in diesem Sommer leihweise verlassen zu dürfen. Dies bestätigte Chongs Berater Erkan Alkan der Bild: "Herr Solskjaer hat sein Versprechen aus dem März gehalten und Tahith nun gesagt, dass er den Verein verlassen darf."

Erst im März hatte Chong seinen Vertrag bei den Red Devils bis 2022 verlängert. Dabei soll er sich vertraglich zugesichert haben lassen, United auf Leihbasis verlassen zu dürfen.

Anzeige

"Der Junge will unbedingt zu Werder"

Im Rahmen eines Testspiels gegen Eintracht Braunschweig äußerte sich Werder-Trainer Florian Kohfeldt positiv zur Personalie Chong:"Er verfügt über Geschwindigkeit und hat ein gutes Dribbling. Das macht ihn spannend für uns. Er ist ein Spieler, mit dem man sich beschäftigen muss."

Doch nicht nur der SVW, sondern auch Chong selbst, befürwortet eine Leihe an die Weser. "Der Junge will unbedingt zu Werder", sagte Chongs Berater Alkan. Geht es nach ihm, soll der Deal zeitnah über die Bühne gehen. "Er will so schnell wie möglich in der Vorbereitung dabei sein, um sich rasch zurechtzufinden."

Unklar ist, ob Manchester United bereit ist, Chong in den nächsten Tagen abzugeben. Schließlich kämpfen die Red Devils noch in der Europa League um den Titel.