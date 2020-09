In den Sonntagsspielen starten RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen und der VfL Wolfsburg mit großen Ambitionen in die neue Bundesliga-Saison 2020/21.

In der Red Bull Arena werden 8.500 Zuschauer gegen den FSV Mainz 05 erwartet, wenn die Mannschaft von Julian Nagelsmann versucht an die erfolgreiche Vorsaison anzuknüpfen. Doch dieses Vorhaben wird nicht einfach sein, da den Leipzigern durch die Abgänge von Timo Werner (FC Chelsea) und Patrik Schick (Bayer Leverkusen) 60 Scorer-Punkte verloren gingen.

Leipzig ohne Werner gegen Mainz gefordert

"Wir müssen seinen Abgang im Kollektiv auffangen", sagt Nagelsmann. Einen unmittelbaren Ersatz für den Leipziger Rekordtorschützen gibt es nicht. Die Sachsen holten von Schwesterklub Red Bull Salzburg zwar Hee-Chan Hwang, der hat aber noch kein Bundesliga-Spiel vorzuweisen. Und da auch Schick nun in Leverkusen unter Vertrag steht, klafft eine große Lücke im Angriff. (Bundesliga, 1. Spieltag: RB Leipzig - Mainz 05 am Sonntag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Anzeige

Werde Deutschlands Tippkönig! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Es muss also weitere Verstärkung her, Nagelsmann bestätigte vor dem Heimspiel gegen Mainz das Interesse am norwegischen Nationalstürmer Alexander Sörloth: "Er ist ein guter Spieler, aber wir haben noch zwei, drei andere an der Angel. Derjenige, mit dem wir uns als erstes einigen, wird dann hier stehen."

Wer auch immer es wird: Mister X dürfte nötig sein, um die unverändert großen Ziele der Sachsen erreichen zu können. Der Vorstoß bis ins Halbfinale der Champions League hat die Gier auf den ersten Titel der Vereinsgeschichte noch weiter angefacht.

FSV-Coach Achim Beierlorzer vertraut dagegen auf seine junge, entwicklungsfähige Mannschaft, die bisher keinen Top-Spieler abgeben musste, auch wenn sich die Gerüchte um Torjäger Jean-Philippe Mateta – die Premier League lockt - hartnäckig halten.

Während RB von Titeln träumt, geht es für die Mainzer um den Klassenerhalt. Blöd nur, dass es gleich zu Beginn gegen den Angstgegner geht: In der vergangenen Saison ging man gegen Leipzig im Hinspiel mit 0:8 und im Rückspiel mit 0:5 unter – keine guten Vorzeichen.

Voraussichtliche Aufstellungen: RB Leipzig - FSV Mainz 05

RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Orban, Upamecano, Angelino - Adams, Kampl - Olmo, Whang - Poulsen

Mainz 05: Zentner - Baku, St. Juste, Niakhaté, Brosinski - Barreiro, Latza - Burkhardt, Boetius, Quaison - Mateta

Wie stark ist Leverkusen ohne Havertz?

Im zweiten Sonntagsspiel kommt es zum Duell zweier Werk-Klubs. (Bundesliga, 1. Spieltag: VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen am Sonntag ab 18 Uhr im LIVETICKER)

Leverkusen und Wolfsburg erreichten in der vergangenen Saison je einen Platz, der sie zur Teilnahme an der UEFA Europa League berechtigt, doch die Wölfe müssen sich aktuell noch durch die Qualifikation quälen.

Bayer möchte diese Spielzeit einen Rang höher abschließen, um sich wieder für die UEFA Champions League zu qualifizieren. Durch die Abgänge von Kai Havertz (FC Chelsea) und Kevin Volland (AS Monaco) ist dieses Unterfangen jedoch nicht einfacher geworden. Supertalent Florian Wirtz und Neuzugang Schick sollen es dennoch möglich machen.

Die Wölfe dagegen gehen fast unverändert in die neue Saison und müssen beim Saisonstart auf ihre zwei angestammten Rechtsverteidiger William und Kevin Mbabu verletzungsbedingt verzichten. VfL-Coach Oliver Glasner sieht in der Eingespieltheit seiner Mannschaft einen großen Vorteil und hofft auf den den nächsten Entwicklungsschritt. Von Vorteil könnte auch sein, dass in der Volkswagen Arena in Wolfsburg 500 Zuschauer zugelassen sind.

Voraussichtliche Aufstellungen: VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen

VfL Wolfsburg: Casteels - Klaus, Lacroix, Brooks, Roussillon - Schlager, Arnold - Steffen, Mehmedi, Brekalo - Weghorst

Bayer 04 Leverkusen: Hradecky - Bender, Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Aranguiz, Demirbay - Bellarabi, Wirtz, Diaby - Schick

So können Sie die Bundesliga am Sonntag LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Skygo

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App