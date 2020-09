Der Transfer-Coup ist perfekt: Der FC Schalke 04 hat Vedad Ibisevic verpflichtet.

Das teilten die Königsblauen am Donnerstag mit. SPORT1 hatte bereits in der vergangenen Woche über den bevorstehenden Deal und am Mittwoch über den Medizincheck berichtet.

Ibisevic unterschreibt bei Schalke einen Vertrag bis Juni 2021. Zuletzt spielte der Angreifer für Hertha BSC. Für Schalke ist es der erste Sommer-Transfer.

Ibisevic: "Schalke ist ein richtig cooler Verein"

"Vedad ist eine echte Bereicherung für unseren Kader. Ein erfahrener, torgefährlicher Offensiv-Spieler, der immer noch auf jeden einzelnen Bundesliga-Einsatz brennt", sagte Sportvorstand Jochen Schneider.

Das konnte Ibisevic bestätigen. "Schalke 04 ist ein richtig cooler Verein, da braucht man nicht lange zu überlegen. Ich bin top motiviert und will mit der Mannschaft erfolgreich sein", erklärte der 36-Jährige.

Der kicker berichtete, dass der 36 Jahre alte Angreifer in Gelsenkirchen für ein unglaublich niedriges Grundgehalt von nur 100.000 Euro spielen wird. Das deckt sich auch mit Informationen von SPORT1.

Geringes Gehalt für Ibisevic

Allerdings: Ibisevic bekommt bei S04 die handelsüblichen Punkt- und Auflaufprämien und könnte sein Salär bei einer erfolgreichen Schalke-Saison durchaus auf über eine Million Euro aufbessern.

Bei Hertha BSC hat er mit rund 3 Millionen Euro zu den Topverdienern gehört.

Schalke kann aufgrund der finanziellen Lage (198 Mio. Euro Verbindlichkeiten) keine größeren Sprünge machen und will vor allem kein Risiko eingehen. Da Ibisevic schon im fortgeschrittenen Fußballer-Alter ist, statten ihn die Königsblauen um Schneider und Kaderplaner Michael Reschke mit einem stark leistungsbezogenen Vertrag aus.

Für den Ein-Jahres-Job auf Schalke hat er lukrativere Angebote aus den USA, Türkei und Griechenland ausgeschlagen.

In den vergangenen fünf Jahren erzielte der Bosnier in 159 Bundesliga-Spielen 56 Tore. Insgesamt kommt er auf 127 Treffer und 52 Assists in 340 Bundesliga-Partien.

In Deutschland spielte Ibisevic für Alemannia Aachen, die TSG Hoffenheim, den VfB Stuttgart und Hertha BSC.