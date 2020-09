Die chaotischen Ereignisse beim FSV Mainz 05 haben den Klub in den Blickpunkt der Fußball-Nation gerückt.

Die Spieler des Abstiegskandidaten der Vorsaison haben nach der Ausbootung von Ádám Szalai das Training bestreikt. Sie solidarisierten sich mit dem ungarischen Stürmer-Routinier, der nach SPORT1-Informationen einen Streit mit Trainer Achim Beierlorzer hatte.

Die Klubführung um Sportvorstand Rouven Schröder wollte nach eigenen Angaben intern für Aufklärung sorgen, um 13 Uhr treten Beierlorzer und Schröder vor die Presse. Wird die Öffentlichkeit mehr erfahren über den rätselhaften Zoff und seine Folgen.

SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im Liveticker.

+++ Die bekannten Hintergründe +++

Am Montag hatte Sportvorstand Rouven Schröder hatte mitgeteilt, dass der 32 Jahre alte Ungar "in unseren sportlichen Planungen keine Rolle mehr spielen wird", Szalai solle sich "neu orientieren", sich also einen neuen Klub suchen.

SPORT1 weiß: Es gab - wie schon vom kicker berichtet - einen Streit zwischen Szalai und Beierlorzer, durch den das Verhältnis zwischen Spieler und Coach zerrüttet ist.

Schon im vergangenen Jahr soll es interne Spannungen zwischen der Mannschaft und Beierlorzer gegeben haben, der im vergangenen November Sandro Schwarz beerbte und die Rheinhessen knapp zum Klassenerhalt führte.

Die Mainzer haben das Auftaktspiel in der Bundesliga bei RB Leipzig mit 1:3 verloren. Szalai - beim 5:1 im Pokal gegen den TSV Havelse noch Joker und Torschütze - stand nicht im Kader. Am Samstag trifft Mainz nun auf den VfB Stuttgart.