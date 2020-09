Lazar Samardzic hat sich bei Hertha BSC ins Abseits befördert.

Das 18 Jahre alte Talent stand eigentlich vor einer rosigen Zukunft und kam in der Rückrunde unter Bruno Labbadia zu drei Kurzensätzen. In der Sommerpause soll der Mittelfeldspieler und sein Berater allerdings unverblümt mehr Einsätze und mehr Spielminuten eingefordert haben. Laut kicker erwog die Spielerseite sogar eine juristische Auseinandersetzung über die Gültigkeit des bis 2022 laufenden Vertrages.

Samardzics Berater bot seinen Spieler im Sommer in ganz Europa an, vor allem in Spanien oder Italien sollte die Zukunft des deutschen U20-Nationalspielers liegen.

Anzeige

Beim Vorbereitungsstart Ende Juli stellte Hertha den Youngster deshalb vom Training frei und zeigte sich genervt von den Forderungen nach mehr Spielzeit.

Samardzic vor Wechsel zu RB Leipzig

Wie Bild und kicker übereinstimmend berichten, hat Samardzic nun einen neuen Verein gefunden: Ein Wechsel zu RB Leipzig steht kurz bevor, bereits in den kommenden Stunden könnte der Deal verkündet werden. Mit einer Ablöse unter einer Million Euro ist der Techniker ein echtes Schnäppchen.

Werde Deutschlands Tippkönig! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Ob er in Leipzig die anvisierte Spielzeit bekommt, ist allerdings fraglich - anders als Hertha besitzen die "Roten Bullen" keine Reservemannschaft.

Der Fall Samardzic erinnert an Mickael Cuisance, der sich vor einem Jahr mit ähnlichen Forderungen bei Borussia Mönchengladbach unbeliebt machte und dann zum FC Bayern wechselte. Beim Triple-Sieger kam der Franzose zunächst nur in der Reserve zum Einsatz, erst nach der Coronapause erhielt er mehr Einsatzzeit bei den Profis.