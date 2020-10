Ungewohnte Spielvorbereitung für die Triplegewinner des FC Bayern München: Vor dem Topspiel bei Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld am Samstagabend (FC Bayern - Arminia Bielefeld JETZT im LIVETICKER) zogen sich die Spieler des Rekordmeisters nicht in der Gäste-Kabine der Schüco-Arena, sondern in der nahegelegenen Gertrud-Bäumer-Realschule um.

Grund dafür waren laut eines Berichts der Bild-Zeitung die strengen Corona-Regeln, die in den Katakomben der "Bielefelder Alm" nicht komplett umgesetzt werden konnten. Die Bayern hätten dieses Vorgehen, so der Bild-Bericht, "offenbar auf eigenen Wunsch angeregt".

Die Realschule liegt nur etwa 50 Meter von der Arena entfernt. Den kurzen Weg auf das Spielfeld legten die Münchner Profis auf einem extra ausgelegten schwarzen Teppich zurück.