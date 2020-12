Am letzten Spieltag der Bundesliga im Kalenderjahr 2020 hat der FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt eine Niederlage einstecken müssen 0:2 (0:0). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Nach 9 Spielen in Folge ohne Sieg benötigte es ein Eigentor von Rafael Framberger (53.), damit die Hütte-Elf seit Anfang Oktober endlich wieder jubeln konnte.

Der eingewechselte Stefan Ilsanker (86.) machte dann in der Schlussphase mit einem Distanzschuss aus 14 Metern den Sack zu.

Anzeige

Damit klettern die Frankfurter mit 17 Punkten auf Rang neun, Augsburg steht nach dem Spieltag mit 16 Zählern auf Platz zehn. (Die Tabelle der Bundesliga)

Der CHECK24 Doppelpass mit Karl-Heinz Rummenigge am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Frankfurt gewinnt verdient

Für die Eintracht war es der dritte Saisonsieg, der erste seit dem 2:1 gegen die TSG Hoffenheim am 3. Spieltag. Und der Erfolg war verdient.

In der besonders lebhaften ersten Halbzeit hatten aber auch Augsburg gute Chancen. Doch während Florian Niederlechner direkt auf Torwart Kevin Trapp zielte, konnte Frankfurts Abwehrspieler Tuta seinen Patzer in einem Zweikampf gegen Niederlechner in höchster Not wieder ausbügeln. Trapp parierte Alfred Finnbogasons Schuss aus kurzer Distanz mit dem Fuß. Oft traf Augsburg in günstigen Situationen aber auch falsche Entscheidungen bei Abspielen.

Die Eintracht hatte die besten ihrer vielen Gelegenheiten bei Flankenwechseln auf Filip Kostic: Zunächst streifte dessen Schuss nur knapp am Tor des starken Rafal Gikiewicz vorbei, zwei seiner Kopfbälle waren danach zu unplatziert. Zudem war er zu überrascht, als ihm der vom Pfosten abgeprallte Schuss von Durm vor die Füße viel. Schließlich reagierte Gikiewicz bei einem Schuss von Younes herausragend.

Augsburgs Framberger erzielt Eigentor

Nach weiteren guten Chancen auf beiden Seiten passierte es schließlich: Andre Silva spielte den Ball von der rechten Seite in die Mitte, Jeffrey Gouweleeuw schoss beim Klärungsversuch Framberger an - Eigentor. In der Schlussphase erhöhte Augsburg den Druck, nach einem Klammern von Tuta gegen Ruben Vargas (73.) vergeblich einen Elfmeter. Auf der Gegenseite schlug dann Ilsanker zu.

Augsburg wechselte im Vergleich zum 1:0 bei Arminia Bielefeld auf drei Positionen. Iago, Florian Niederlechner und Alfred Finnbogason spielten für Reece Oxford, Tobias Strobl und Michael Gregoritsch. Bei der Hütter-Elf gab es nur eine erzwungene Änderung zum vergangenen Spieltag: Tuta spielte anstelle des gesperrten David Abraham.

Werde Deutschlands Tippkönig! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Eintracht mit vorgezogener Winterpause

Für die Eintracht geht es nach dem Spiel bereits in die Winterpause, da das Pokalspiel gegen Bayer 04 Leverkusen in den Januar verlegt worden war. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Der FC Augsburg muss hingegen am Dienstag gegen RB Leipzig ran. (DFB-Pokal: FC Augsburg - RB Leipzig am 22.12.2020 ab 18:30 Uhr im LIVETICKER)

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)