Am Sonntagabend treffen in der Bundesliga zum Abschluss des zehnten Spieltags Bayer 04 Leverkusen und die TSG 1899 Hoffenheim aufeinander. (Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim am So. ab 18 Uhr im LIVETICKER)

Beide Mannschaften fuhren unter der Woche in er Europa League souveräne Siege ein. Leverkusen gewann zu Hause mit 4:0 gegen Slavia Prag. Hoffenheim schlug KAA Gent mit 4:1. Somit zogen beide als Gruppenerster in die K.o.-Phase ein.

Leverkusen ist Bayern-Jäger Nummer eins

In der Liga ist die Situation der Vereine hingegen sehr unterschiedlich. Während Leverkusen noch ungeschlagen ist und Bayern die Spitze abluchsen kann, liegt Hoffenheim nach zehn Spielen mit nur zwölf Punkten auf Rang zehn. (Tabelle der Bundesliga)

Leverkusens Trainer Peter Bosz ist sich sicher, dass seine Profis mit der aktuellen Situation richtig umzugehen wissen: "Die Spieler brauchen mich nicht, um nicht zu euphorisch zu sein – das machen sie von alleine. Wir wissen, dass sich alles sehr schnell drehen kann. Wir sind ruhig, machen unsere Arbeit und sind weiterhin sehr kritisch mit uns", sagte er auf der Pressekonferenz.

Der niederländische Trainer scheint endlich die richtige Balance zwischen Abwehr und Angriff gefunden zu haben. Mit nur neun Gegentoren in zehn spielen stellt die Werkself die bisher beste Defensive der Liga. (Spielplan der Bundesliga)

Hoffenheim noch zu inkonstant

Hoffenheim hingegen sucht unter dem jungen Trainer Sebastian Hoeneß noch nach dieser Balance. Die Tordifferenz von 18:17 spricht Bände. Trotzdem ist die TSG nach den beiden Erfolgen in Bundesliga und Europa League zuversichtlich.

"Wir wollen am Sonntag mutig sein. Wir haben den nötigen Respekt vor einem starken Gegner, aber können unsere eigenen Stärken in die Waagschale werfen", sagte Hoeneß auf der Pressekonferenz.

Außerdem bezeichnete Hoeneß die Leverkusener als das "Team der Stunde". Der Respekt ist offensichtlich groß. Kein Wunder, Leverkusen hat in dieser Saison nämlich erst ein einziges Pflichtspiel verloren.

So können Sie Bayer 04 Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim Live verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App