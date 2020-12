In der Bundesliga steht der letzte Spieltag eines verrückten Jahres an. Bevor sich die Profis der 18 Erstligisten nach turbulenten und von Corona überschatteten Monaten in eine kurze Winterpause verabschieden dürfen, müssen sie noch einmal Leistung bringen (Der Bundesliga-Samstag mit Schalke und Leipzig um 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Am Samstag stehen ab 15.30 Uhr dabei gleich mehrere wichtige Partien auf dem Programm. Die meisten Augen werden wahrscheinlich auf das Kellerduell zwischen dem FC Schalke und Arminia Bielefeld gerichtet sein. Bei den Königsblauen steht nur einen Tag nach der Trennung von Trainer Manuel Baum die Klublegende Huub Stevens an der Seitenlinie. Zusammen mit Co-Trainer Mike Büskens soll der langjährige Trainer (heute im Aufsichtsrat von Schalke) für wichtige Punkte im Abstiegskampf sorgen.

Vorbereiten konnte er das Team des Tabellenletzten dabei in der kurzen Zeit nicht wirklich - und dennoch ist ein Sieg im Heimspiel gegen den Tabellensechzehnten fast schon Pflicht. Bei einer Niederlage gegen die Arminia wäre selbst der Relegationsrang schon sechs Punkte weg. Klingt auf den ersten Blick nicht dramatisch, Schalke hat aber in den bisherigen 12 Spielen nur vier Zähler geholt.

Zweites Kellerduell des Tages: Mainz gegen Werder

Vergleichsweise blendend läuft es dagegen für den 1. FC Köln, der mit zehn Punkten knapp über dem Strich steht. Die Mannschaft muss im letzten Ligaspiel von 2020 allerdings gegen die formstarke Truppe von RB Leipzig ran. Die Roten Bullen könnten sich mit einem Sieg zumindest vorübergehend an die Spitze der Tabelle katapultieren, ehe Bayer Leverkusen und der FC Bayern im Topspiel um 18.30 Uhr um den Platz an der Sonne spielen.

Außerdem empfängt der FSV Mainz 05 den SV Werder Bremen. Auch hier geht es um elementar wichtige Punkte. Mainz ist mit sechs Punkten Vorletzter, Werder rangiert auf Platz 14 (elf Punkte). Im diesjährigen Schneckenrennen am Tabellenende kann schon jetzt jeder Punkt Gold wert sein.

Im fünften Spiel des Nachmittags stehen sich der FC Augsburg und Eintracht Frankfurt gegenüber.

