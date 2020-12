Der Spaßfaktor hat sich beim FC Bayern seit Donnerstag noch einmal erhöht. Grund dafür ist vor allem ein Mann: Alphonso Davies. Der 19-Jährige absolvierte erstmals wieder die komplette Einheit der Mannschaft, lief mit einem breiten Grinsen über den Platz und scherzte immer wieder mit seinen Teamkollegen.

Gute Nachrichten verkündete der Rekordmeister vor dem Spitzenspiel in der Bundesliga gegen RB Leipzig auch von Joshua Kimmich, der weitere Fortschritte in seinem Aufbautraining machte (Bundesliga: Bayern - Leipzig am Sa. ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Davies, der Ende Oktober gegen Eintracht Frankfurt umgeknickt war und seitdem mit einer Bänderverletzung fehlt, ist somit schon bald wieder ein Kader-Kandidat. Das rund 90 Minuten lange Training war für den Linksverteidiger aus Kanada kein Problem.

Kimmich erhöht Trainingspensum

Etwas länger als der Youngster wird Kimmich auf seinem Weg zurück noch brauchen. Der deutsche Nationalspieler macht aber rund einen Monat nach seiner Knieverletzung weiter Fortschritte.

Der 25-Jährige war im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund Anfang November nach einem Foul an Erling Haaland liegen geblieben, hatte sich den Außenmeniskus beschädigt und musste operiert werden.

Bereits am Montag hatte der defensive Mittelfeldspieler mit den ersten Laufeinheiten begonnen.

Am Donnerstag steigerte er sein Pensum unter Anleitung von Fitnesscoach Peter Schlosser. Neben Mini-Sprints und Laufübungen mit schnellen Richtungswechseln trainierte Kimmich auch wieder in einigen Übungen mit dem Ball.