Der Spitzname "Knurrer aus Kerkrade" ist kein Zufall!

Immer wieder fiel Huub Stevens während seiner Karriere als Trainer mit Schelten gegenüber seinen Spielern oder den Journalisten auf.

Beim FC Schalke will der Interimscoach jedoch seine einfühlsame Art nutzen, um den Tabellenletzten der Bundesliga in die nächste Runde des DFB-Pokals zu führen.

"Die Jungs sind am Boden, da kannst du nicht noch drauftreten. Machst du das, ist das Vertrauen ganz weg", erklärte der 67-Jährige auf der Pressekonferenz vor der zweiten Runde des DFB-Pokals. Schalke spielt am Dienstag beim SSV Ulm aus der Regionalliga Südwest (DFB Pokal: Ulm - FC Schalke 04 am Di. 1b 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Stevens fehlen wohl Boujellab, Mascarell und Kabak

Stevens hat ein mentales Problem ausgemacht. "Wenn du so viele Spiele in Serie nicht gewinnst, ist es ganz normal, dass daraus eine Kopfsache wird. Das hilft dir nicht, aber jetzt geht es darum, zusammenzuhalten und gemeinsam aus dieser Situation herauszukommen."

Trotz des 0:1 gegen Bielefeld am vergangenen Samstag verzichtete der Neu-Trainer nach weniger als einer Woche im Amt und vor seinem letzten Spiel auf der Bank auch auf erneute Kritik an seiner Mannschaft. "Auch aus dem Bielefeld-Spiel habe ich positive Sachen herausgeholt. Aber natürlich überwiegt das Ergebnis", sagte Stevens.

Er muss im Pokal mit einem dünnen Kader auskommen. "Außer den Langzeitverletzten fällt nun auch Nassim Boujellab aus. Auch Omar Mascarell wird ein Problem sein. Auch bei Ozan Kabak müssen wir warten, ob er starten kann", verkündete der Niederländer. Es drohen also drei Spieler, die gegen Bielefeld begannen, auszufallen. (Der Spielplan des DFB-Pokals)

Stevens warnt vor Ulmer Kontern

Deshalb warnte Stevens auch trotz des klaren Klassenunterschieds vor dem Gegner.

"Ulm kann mit langen Bällen spielen und dann auf den zweiten Ball gehen. Auch im Konter können sie gefährlich sein, sie spielen 4-4-2 mit Raute und haben zwei Stürmer, die gut harmonieren."

Für Schalke soll dennoch ein positiver Abschluss im Jahr 2020 gelingen. Nach dem Spiel in Ulm haben die Stars bis zum 27. Dezember Kurzurlaub. Allerdings bezweifelte Stevens, dass aufgrund der Corona-Pandemie alle Profis über Weihnachten in ihre Heimatländer fliegen können.

Wer die Spieler nach der Rückkehr aus der Pause als Coach begrüßt, ist noch offen. Für Stevens soll die kurze Rückkehr an die Seitenlinie am Dienstag enden.