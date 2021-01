Noch ist das Transferfenster geöffnet. Doch viele Vereine sind aufgrund der Corona-Krise zurückhaltend. Lediglich RB Leipzig nahm bei Dominik Szoboszlai etwas mehr Geld in die Hand.

Am Donnerstag vermeldete Borussia Mönchengladbach die Verpflichtung des 19 Jahre alten Mittelfeldspielers Kouadio Koné vom französischen Zweitligisten FC Toulouse. Allerdings verleihen die Fohlen den Teeneager zunächst bis zum Saisonende an seinen bisherigen verein. Koné wird dann ab der kommenden Saison zu den Gladbachern stoßen.

SPORT1 zeigt die fixen Winter-Transfers in der Bundesliga.

FC Bayern München

Zugänge: keine

Abgänge: Leon Dajaku (an Union Berlin verliehen)

Borussia Dortmund

Zugänge: Steffen Tigges (kommt von Dortmund II)

Abgänge: keine

RB Leipzig

Zugänge: Dominik Szoboszlai (RB Salzburg / 20 Millionen Euro)

Abgänge: Eric Martel (an Austria Wien ausgeliehen)

Borussia Mönchengladbach

Zugänge: Joe Scally (New York FC/ 1,8 Mio.), Kouadio Koné (FC Toulouse/ 9 Millionen Euro / bis Saisonende an Toulouse verliehen)

Abgänge: keine

Bayer Leverkusen

Zugänge: Timothy Fosu-Mensah (Manchester United / 1,7 Mio.)

Abgänge: keine

TSG Hoffenheim

Zugänge: keine

Abgänge: Klauss (ausgeliehen an Standard Lüttich), David Otto (ausgeliehen an Jahn Regensburg, war zuvor an Heidenheim ausgeliehen)

VfL Wolfsburg

Zugänge: keine

Abgänge: Omar Marmoush (ausgeliehen an FC St. Pauli), Felix Klaus ( ausgeliehen an Fortuna Düsseldorf)

SC Freiburg

Zugänge: keine

Abgänge: Luca Itter (ausgeliehen an Greuther Fürth)

Eintracht Frankfurt

Zugänge: Luka Jović (von Real Madrid ausgeliehen)

Abgänge: Bas Dost (Club Brügge / 4 Mio.), David Abraham (Karriereende), Dominik Kohr (ausgeliehen an Mainz 05), Marijan Cavar (Greuther Fürth / ablösefrei)

Hertha BSC

Zugänge: keine

Abgänge: keine

Union Berlin

Zugänge: Leon Dajaku (vom FC Bayern München ausgeliehen)

Abgänge: Lennart Moser (an Austria Klagenfurt ausgeliehen)

FC Schalke 04

Zugänge: Sead Kolasinac (von Arsenal London ausgeliehen), Klaas-Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam / ablösefrei)

Abgänge: Vedad Ibisevic (vereinslos), Rabbi Matondo (ausgeliehen an Stoke City)

1. FSV Mainz 05

Zugänge: Dominik Kohr (von Eintracht Frankfurt ausgeliehen)

Abgänge: Aaron (ausgeliehen an Celta Vigo), Abbas Issah (ausgeliehen an Twente Enschede), Dimitri Lavalee (ausgeliehen an Sint-Truidense), Jean-Philippe Mateta (ausgeliehen an Crystal Palace)

1. FC Köln

Zugänge: keine

Abgänge: Christian Clemens (SV Darmstadt 98 / ablösefrei), Frederik Sörensen (Delfino Pescara/ ablösefrei)

FC Augsburg

Zugänge: keine

Abgänge: keine

Werder Bremen

Zugänge: keine

Abgänge: keine

Arminia Bielefeld

Zugänge: keine

Abgänge: Brian Behrendt (Einracht Braunschweig / 0,1 Mio.)

VfB Stuttgart

Zugänge: keine

Abgänge: keine