Viele Chancen, kaum Ertrag: Borussia Dortmund hat sich im Titelrennen einen unerwarteten Ausrutscher geleistet.

Beim 1:1 (0:0) gegen den Tabellenletzten FSV Mainz 05 verschenkte der BVB am Samstag trotz drückender Überlegenheit zwei Punkte im Titelkampf.

"Wir sind natürlich enttäuscht", sagte Thomas Meunier bei Sky. "Wir haben offensiv so viele gute Szenen kreiert, aber bei den Kontern sind wir in Panik geraten. In der Defensive müssen wir besser organisiert sein."

Mainz holte im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Bo Svensson mit Glück und einem starken Torhüter Robin Zentner den ersten Punkt, der die 05er zumindest für eine Nacht auf Platz 17 bringt.

Reus vergibt größte Chance zum Sieg

Der BVB hatte eine Vielzahl von Gelegenheiten, aber das Führungstor schoss sensationell Levin Öztunali (58.) für Mainz. Thomas Meunier (73.) gelang der Ausgleich, anschließend schoss Marco Reus für die Dortmunder einen Foulelfmeter neben das Tor (76.).

Ausgerechnet gegen die starke BVB-Offensive plagten die Mainzer erhebliche Sorgen in der Innenverteidigung. Jeremiah St. Juste (Oberschenkelverletzung) und Luca Kilian (Trainingsrückstand) fehlten, dafür machte Stefan Bell sein erstes Bundesligaspiel seit dem 30. März 2019. Mit Svensson war Bell sogar noch Seite an Seite aufgelaufen. Der BVB ersetzte den erkrankten Gio Reyna durch Julian Brandt, Dan-Axel Zagadou spielte in der Abwehr für Manuel Akanji, musste aber schon vor der Pause angeschlagen ausgewechselt werden.

Blitz-Tor von Haaland zählt nicht

Es dauerte nur 81 Sekunden, bis die Mainzer Fünferkette zum ersten Mal ausgehebelt war. Vor Erling Haalands perfektem Abschluss nach Ablage von Marco Reus hatte allerdings Thomas Meunier im Abseits gestanden - Schiedsrichter Sven Jablonski nahm das Tor nach Videobeweis zurück.

Die Spielrichtung war damit vorgegeben. Der BVB suchte geschickt Lösungen für den steilen Pass in den Strafraum, Brandt und Reus scheiterten aber aus bester Position am glänzend reagierenden Torhüter Robin Zentner (24.). Jadon Sancho traf mit einem Flachschuss den Pfosten (31.).

Mainz bewegte sich nur ab und an mit Ball über die Mittellinie - dann aber durchaus gefällig und im Falle der Abschlüsse von Jonathan Burkardt (9.), Danny Latza (19.) oder Robin Quaison (44.) auch gefährlich.

Mainz im Alu-Pech

Doch: Der BVB drückte mehr und mehr, er zog selbst die Mainzer Fünferlinie noch über die Außen in die Breite. Die Lücken wurden dadurch größer, Jude Bellingham (41.) köpfte aus fünf Metern am Tor vorbei und konnte dies selbst kaum glauben. Svensson sah es mit wachsendem Unbehagen.

Das Geduldsspiel setzte sich fort, allerdings mit weniger Konsequenz. Dann schlug im BVB-Tor der Blitz ein: Öztunali traf bei einem Konter aus 25 Metern mit links in den Winkel, Reus hatte den Angriff mit einem Fehlpass am Mainzer Strafraum eingeleitet. Alexander Hack (64.) setzte danach einen Kopfball-Aufsetzer an die Querlatte, der BVB war plötzlich verunsichert.

Anschließend überschlugen sich die Ereignisse: Unmittelbar nach dem Dortmunder Ausgleich wurde Torschütze Meunier von Hack im Mainzer Sechzehner gelegt, aber Reus setzte den folgenden Strafstoß links neben das Tor (76.). Im Gegenzug trudelte ein von Roman Bürki noch entscheidend abgelenkter Schuss von Danny Latza (78.) an den linken Innenpfosten.

