Der FC Schalke 04 eröffnet am Mittwoch die zweite Hälfte des 17. Bundesliga-Spieltags.

Das Schlusslicht der Tabelle bekommt es dabei mit einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf zu tun: dem 1. FC Köln. Beim Heimspiel in der Veltins Arena können die Königsblauen den Rückstand auf den Relegationsrang - den derzeit die Kölner inne haben - deutlich verkürzen.

Schalke vs. Köln: Zusammen nur drei Siege

Fünf Zähler trennen Schalke von Platz 16, der die Hoffnung auf einen Verbleib in der ersten Liga spürbar aufleben lassen würde. Bei einem Dreier wäre man in Schlagdistanz. Das Problem: In bisher 16 Spielen reichte es in der Bundesliga zu erst einem Sieg.

Anzeige

Die Kölner, bei denen Trainer Markus Gisdol vor dem wegweisenden Spiel gehörig unter Druck steht, haben immerhin schon zwei Erfolge verbucht. Sollte gegen das Schlusslicht ein weiterer dazukommen, wäre das natürlich ein absoluter Big Point. Dann hätte FC mehr als doppelt so viele Punkte wie die beiden Kellerkinder Schalke und FSV Mainz 05 vor dem Spieltag (Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse).

Bundesliga Heute: RB Leipzig vor Duell mit Union Berlin mit Respekt

Nach dem Auftaktmatch in den Bundesliga-Mittwoch stehen sich noch acht weitere Mannschaften gegenüber.

Dabei steht auch ein Topspiel auf dem Programm: Der Tabellenzweite RB Leipzig empfängt Union Berlin (Fünfter) zum Verfolgerduell. Den hochambitionierten Topklub und die Überraschungsmannschaft trennen vor der Partie nur vier Zähler. Entsprechend ernst nimmt Trainer Julian Nagelsmann den formstarken Kontrahenten (Bundesliga: RB Leipzig - Union Berlin um 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Sie sind verdient in der Position, in der sie sind. Wenn sie stabil bleiben, sind sie ein Konkurrenz um die internationalen Plätze", sagte Nagelsmann vor dem Heimspiel gegen die Köpenicker am Mittwochabend. RB ließ zuletzt gegen Borussia Dortmund und gegen den VfL Wolfsburg Federn und holte gegen die beiden Konkurrenten um die internationalen Plätze nur einen Punkt.

Union Berlin ist dagegen seit drei Spielen ungeschlagen und tat in dieser Saison mit Vorliebe den "Großen" der Liga weh. Gegen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund wurde gewonnen, gegen den FC Bayern ein Remis erkämpft. Schon jetzt steht fest: Mit dem Abstieg werden die Eisernen in dieser Saison nichts zu tun haben (Bundesliga: Die Tabelle).

Bundesliga: Macht Bielefeld einen Sprung aus dem Tabellenkeller?

Über Arminia Bielefeld lässt sich das mit der selben Überzeugung noch nicht sagen, auch wenn der Aufsteiger selbst als Tabellenfünfzehnter schon ganz gut dasteht. Sieben Punkte trennte die Arminia bereits von den direkten Abstiegsplätzen. Nun ist der VfB Stuttgart zu Gast, der ebenfalls erst wieder seit dem Sommer zum deutschen Fußball-Oberhaus gehört (Bundesliga: Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart um 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Schwaben ließen zuletzt ein wenig die Konstanz vermissen, um im oberen Tabellendrittel ein ernsthaftes Wörtchen mitzusprechen. In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege, zwei Niederlagen sowie zuletzt ein Remis gegen Borussia Mönchengladbach.

Bundesliga Heute: Freiburg muss gegen Eintracht Frankfurt ran

Des weiteren misst sich der SC Freiburg mit Eintracht Frankfurt. Die Freiburger mussten sich dem FC Bayern - der am Mittwoch beim FC Augsburg zu Gast ist - am Wochenende knapp geschlagen geben. Die Mannschaft von Trainerstar Christian Streich zeigte eine gute Vorstellung und sollte auch für die Eintracht eine große Herausforderung darstellen (Bundesliga: SC Freiburg - Eintracht Frankfurt um 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Bei den Frankfurtern dreht sich derweil alles um Rückkehrer Luka Jovic, der bei seinem Comeback gleich für einen Doppelschlag sorgte.

Wo wird die Bundesliga Heute LIVE im TV & Stream übertragen?

TV: Sky

Stream: Sky

Alle Bundesliga Spiele ab 18.30 im LIVE im Ticker verfolgen:

Konferenz-Liveticker: Bundesliga Liveticker auf SPORT1.de und in der SPORT1 App