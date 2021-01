Triple-Gewinner Bayern München muss beim Start ins Fußball-Jahr 2021 auf Kingsley Coman verzichten. Der Flügelstürmer falle nach seiner im Bundesliga-Gipfel bei Bayer Leverkusen (2:1) erlittenen Zerrung im linken Oberschenkel am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 aus, sagte Trainer Hansi Flick.

"Ich rechne damit, dass er für das Spiel gegen Gladbach eine Alternative ist, er ist auf einem guten Weg", meinte Flick. Bei der Borussia treten die Münchner am 8. Januar an.

Gegen Mainz fehlen außerdem Marc Roca (muskuläre Probleme), Joshua Zirkzee (Trainingsrückstand) und Tanguy Nianzou (Muskelbündelriss). "Ansonsten ist der Kader soweit vollzählig, wir können fast aus dem Vollen schöpfen", sagte Flick. Erstmals im Kader stehen könnte Neuzugang Tiago Dantas, der seit 1. Januar spielberechtigt ist.

Anzeige

An den hohen Bayern-Zielen habe sich über den Jahreswechsel "nicht groß was verändert", betonte Flick: "Wir wollen möglichst so erfolgreich sein wie in der letzten Saison." Also alle Titel gewinnen: "Der Weg ist unser Ziel. Am Ende wird so ein Weg hoffentlich gekrönt." Seine Mannschaft bezeichnete Flick als "frischer, die Pause hat ihnen gut getan. Es brennt jeder auf den Start."

Rätsel gibt Flick allerdings Gegner Mainz auf. Wie die 05er unter Interimstrainer Jan Siewert agieren werden, sei für ihn "schwierig vorauszusagen", sagte der 55-Jährige, obwohl er den einstigen Junioren-Nationaltrainer aus gemeinsamen DFB-Zeiten kennt. "Wir haben den Gegner analysiert, aber wissen nicht genau, was Jan Siewert sich einfallen lässt", sagte Flick.