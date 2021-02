40 Elfmeter hat Loris Karius in seiner Karriere bislang auf seinen Kasten bekommen, Elfmeterschießen ausgenommen.

Der CHECK24 Doppelpass mit David Wagner und Max Eberl am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Satte zehn davon hat er pariert. Der Keeper von Union Berlin hat also eine starke Quote. Topstars wie Harry Kane, Thomas Müller oder Marco Reus fanden in dem 27-Jährigen schon ihren Meister.

Anzeige

Auf der Trinkflasche von Loris Karius ist unter anderem die Elfer-Vorliebe von Ermedin Demirovic zu erkennen © Screenshot: Sky

Die Kameras von Sky fingen während des Berliner Gastspiels beim SC Freiburg, das die Eisernen mit 1:0 für sich entschieden, das mögliche Erfolgsgeheimnis von Karius mit ihren Kameras ein.

Elferschützen stehen auf Karius' Zettel

Die Trinkflasche im Tor des Schlussmanns war mit einem Zettel beklebt. Darauf notiert: Die Freiburger Elfmeterschützen und Lieblingsecken beim Schuss vom Punkt.

Gegen den am Samstag harmlosen Sport-Club brauchte Karius den schlauen Zettel nicht und war auch ansonsten kaum gefordert. Aber gegen eine gute Vorbereitung für den Fall der Fälle ist ja nichts einzuwenden.